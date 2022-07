Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Rasante Talfahrt an Moskaus Börse gestoppt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Das deutlichste Plus verzeichnete die Börse in Warschau. Nach sechs extrem schwachen Handelstagen legte zudem auch die Börse in Moskau wieder zu. Die jüngsten Rezessionsängste rückten etwas in den Hintergrund. Die Wall Street lieferte außerdem mit steigenden Kursen Unterstützung.

In Warschau wurde die Erholungsbewegung vom Vortag fortgesetzt. Zugleich hob Polens Zentralbank im Kampf gegen die Inflation den Leitzins weiter an. Sie setzte ihn von bisher 6,0 Prozent auf 6,5 Prozent hoch. Im Juni lag die Inflationsrate bei 15,6 Prozent im Vorjahresvergleich.

Der Wig-20 kletterte um 3,26 Prozent auf 1708,80 Punkte. Alle Aktien im Leitindex beendeten den Handel mit Kursgewinnen. Der breiter gefasste WIG stieg um 3,29 Prozent auf 53 853,42 Zähler. Viele zyklische Werte schlossen an ihre Vortagesgewinne an. Die Aktien des polnischen Onlinehändlers Allegro gewannen etwa 4,1 Prozent, nachdem sie am Vortag um rund 16 Prozent nach oben gesprungen waren. Die Einzelhandelsaktien CCC verbuchten ebenfalls einen Kursgewinn von 4,1 Prozent - nach einem Plus von 5,5 Prozent am Vortag. Und auch die Aktien des Software-Anbieters CD Projekt setzten mit einem Kursplus von 6,5 Prozent ihre Erholung fort.

Deutliche Kursgewinnen verzeichneten außerdem Anteilsscheine aus den Branchen Rohstoffe, Gas und Öl .

In Budapest ging der BUX mit einem Plus von 0,86 Prozent auf 39 689,27 Punkte aus dem Handel. Im Fokus stand auch dort die ungarische Notenbank, die sich weiter gegen die ausgeprägte Schwäche der Landeswährung Forint stemmte. So hob sie den Zins für einwöchige Einlagen um weitere 2 Prozentpunkte auf 9,75 Prozent an. Es ist die stärkste Anhebung seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Erst vor gut einer Woche hatte die Notenbank ihre Leitzinsen angehoben.

Unter den Schwergewichten im Bux gewann OTP 2,7 Prozent. Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) stiegen um 1,7 Prozent. Die Ölaktie MOL gab dagegen um 0,5 Prozent nach.

In Prag gewann der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,62 Prozent auf 1220,08 Punkte. Während die Bankenwerte allesamt nachgaben, beendeten die anderen Aktien im PX mit teils deutlichen Kurssprüngen den Tag. Komercni Banka (Komercni Banka AS) büßten 1,4 Prozent ein, Erste Group (Erste Group Bank) 2 Prozent und Moneta Money Bank 0,4 Prozent. Die Versorger-Aktien CEZ (CEZ AS) sprangen hingegen um 7,9 Prozent hoch und die Anteilsscheine des Waffenherstellers Colt gewannen 4,5 Prozent.

Erstmals wieder nach einer sechstägigen steilen Talfahrt schloss auch die russische Börse im Plus. Der RTS-Index (RTS) gewann 2,80 Prozent auf 1132,49 Zähler, nachdem er allerdings seit Ende Juni bis Mittwoch ein Viertel an Wert eingebüßt hatte.