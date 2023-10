Aktien Osteuropa Schluss: Kräftige Gewinne an den Börsen in Polen und Ungarn

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch zugelegt. Besonders deutlich ging es in Polen und Ungarn nach oben. Moderate Gewinne wurden in Tschechien verbucht. Die russische Börse hielt sich stabil im Plus.

In Budapest ging es für den Leitindex BUX um 1,58 Prozent auf 56 909,30 Zähler nach oben. Vor allem die 3,4-prozentigen Gewinne der Bank OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) stützten. Die Pharmaaktien Richter Gedeon verteuerten sich um 1,2 Prozent.

Noch deutlichere Gewinne als in Ungarn wurden in Polen verzeichnet. Der Wig-20 (WIG 20) sprang um 1,78 Prozent auf 2096,22 Punkte noch. Der marktbreite WIG legte um 1,45 Prozent auf 70 221,81 Punkte zu.

Im Fokus standen dort nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal insbesondere die Aktien des Telekomunternehmens Orange Polska, die um 4,2 Prozent stiegen. Gefragt waren zudem Bankaktien. So stiegen PKO Bank Polski um 2,2 Prozent und Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) um 2,4 Prozent. Die Papiere des Versicherers und Finanzdienstleisters PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) zogen um 1,7 Prozent an.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag legte um 0,33 Prozent auf 1345,67 Zähler zu. Die Anteilsscheine von Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) gewannen 1,5 Prozent. Die Papiere des Versorgers CEZ (CEZ AS) stiegen um 0,9 Prozent. Die Anteile der Online-Apotheke Pilulka Lekarny büßten indes 3,8 Prozent nach. Colt CZ gaben um knapp zwei Prozent nach.

Die Börse in Moskau hielt sich stabil. Der RTS-Index (RTS) legte um 0,11 Prozent auf 1103,60 Zähler zu./ck/ngu