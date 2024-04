Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich fester

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Auch international gestaltete sich das Börsenumfeld überwiegend freundlich.

In Warschau ging es für den polnischen Wig-20 (WIG 20) um 1,46 Prozent und 2469,30 Punkte nach oben. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,21 Prozent auf 83 866,96 Zähler. Die Aktien des Bergbaukonzerns KGHM (KGHM Polska Miedz) legten um 5,4 Prozent zu.

In Prag gewann der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,56 Prozent auf 1528,88 Zähler. Angetrieben wurde der Index von den Kursgewinnen des Stromerzeugers CEZ (CEZ AS) und der Bankwerte. Die CEZ-Aktien stiegen um 1,2 Prozent. Unter den Banktiteln gewannen Erste Group (Erste Group Bank) 1,0 Prozent, Komercni Banka (Komercni Banka AS) legten um 0,7 Prozent zu.

In Budapest verbuchte der ungarische BUX ein Minus von 0,32 Prozent auf 66 625,06 Punkte. Unter den Schwergewichten verloren die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) 0,7 Prozent. Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) hingegen gewannen 1,1 Prozent.

Die Moskauer Börse legte zu. Der russische RTS schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 1163,76 Zählern./mik/mha/APA/ajx/jha/