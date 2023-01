Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich Gewinne - Warschau schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Mittwoch mehrheitlich höher aus dem Handel gegangen. Auch das internationale Umfeld zeigte sich zur Wochenmitte mit Zugewinnen.

An der Warschauer Börse ging es für den Wig-20 um 1,20 Prozent auf 1914,74 Zähler abwärts. Der marktbreite Wig verlor 1,11 Prozent auf 61 279,52 Punkte. Unter Druck kamen Finanztitel: Die Aktien von PKO Bank Polski sanken um 1,6 Prozent und die von Pekao um 0,8 Prozent. Sanatander Bank Polska büßten 1,9 Prozent ein. Die Titel des Versicherers PZU verbilligten sich um moderatere 0,3 Prozent.

Sehr schwach waren überdies die Wertpapiere von LPP, die um 8,7 Prozent nachgaben. Die Anteile des Einzelhändlers hatten am Vortag noch 6,8 Prozent gewonnen. Die am Vortag ebenfalls gesuchten Anteilsscheine an CD Projekt verbilligten sich um 1,7 Prozent.

Mit Blick auf die Konjunktur hoben die Experten der Bank Erste Group (Erste Group Bank) in einem Tageskommentar unter anderem die rückläufige Inflation in Tschechien hervor. Gegenüber dem Vorjahr lag sie im Dezember überraschend bei 15,8 Prozent und damit unter dem Niveau vom November.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag schloss mit einem leichten Plus von 0,13 Prozent bei 1271,30 Zählern. Unter den wichtigsten Werten im tschechischen Leitindex stiegen VIG um 2,6 Prozent. Die Aktien der Erste Group konnten im Finanzsektor ebenfalls Aufschläge verzeichnen und legten um 0,3 Prozent zu. Dagegen gaben Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 1,3 Prozent nach.

Der BUX in Budapest schloss am Mittwoch mit plus 0,51 Prozent bei 46 277,27 Punkten. Unter den ungarischen Schwergewichten verteuerten sich die Aktien des Mineralölkonzerns MOL um 0,8 Prozent und OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 0,9 Prozent. Dagegen verloren Gedeon Richter 0,2 Prozent.

Der russische RTS in Moskau ging zur Wochenmitte mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel. Er schloss 2,88 Prozent höher bei 1002,62 Zählern./sto/spo/APA/bek/zb