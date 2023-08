Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich im Plus - Kräftige Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Freitag überwiegend höher beendet. Kursgewinnen in Prag, und Warschau standen klare Abschläge in Moskau gegenüber. In Budapest schloss die Börse fast unverändert.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann 0,44 Prozent auf 1365,88 Punkte. Im Fokus stand eine negativere Wirtschaftseinschätzung, die die Aktienkurse aber kaum belastete. Die tschechische Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich stagnieren. Laut der neuen Prognose der tschechischen Nationalbank (NB) soll sie nur noch um 0,1 Prozent wachsen. Bisher war die Zentralbank von plus 0,5 Prozent ausgegangen.

Komercni Banka (Komercni Banka AS) verbuchten nach Ergebnisvorlage ein Kursplus in Höhe von 1,1 Prozent. Die Bank liefere gute Resultate verbunden mit starken Kapital-Kennzahlen und einer attraktiven Dividendenpolitik, hieß es von Analysten der Erste Bank.

Am polnischen Aktienmarkt stieg der Wig-20 um 1,30 Prozent auf 2169,73 Punkte. Der breit gefasste WIG gewann 1,02 Prozent auf 71 471,63 Zähler.

In Budapest hielt sich der BUX stabil mit plus 0,02 Prozent auf 54 012,06 Einheiten. Am ungarischen Markt standen auf Unternehmensebene Mol und Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) mit Geschäftszahlen im Fokus. Die Papiere der Ölgesellschaft gaben um 1,5 Prozent nach, die des Arzneimittelherstellers sanken um 0,2 Prozent.

Sehr schwach schloss die Börse in Moskau: Der RTS-Index (RTS) fiel um 2,95 Prozent auf 1015,74 Punkte./ste/sto/APA/ck/ngu