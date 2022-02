Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich mit Gewinnen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch erneut mehrheitlich im Plus geschlossen. Nach der Entspannung im Ukraine-Konflikt am Dienstag dürften an diesem Mittwoch hingegen Aussagen des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg die Investoren wieder etwas verunsichert haben. Dieser hatte gesagt, dass Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine entgegen seiner eigenen Ankündigungen fortsetze.

An der Warschauer Börse präsentierten sich die wichtigsten Börsenbarometer geringfügig in der Gewinnzone. Der Wig-20 stieg um 0,14 Prozent auf 2212,73 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,11 Prozent auf 67 607,05 Zähler zu. Unter den Einzelwerten bewegten sich die Allegro-Titel mit minus 3,8 Prozent etwas deutlicher von der Stelle.

Der ungarische Leitindex BUX ging 0,90 Prozent höher bei 51 756,19 Einheiten aus dem Handel. Unter den Schwergewichten legten vor allem Gedeon Richter mit plus 1,9 Prozent zu.

Die Moskauer Börse tendierte ebenfalls fester: Der russische RTS-Index (RTS) schloss mit einem erneut kräftigen Aufschlag von 1,77 Prozent bei 1524,51 Punkten.

An der Prager Börse verlor dagegen der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,27 Prozent auf 1449,01 Punkte. Unter den schwer gewichteten Titeln verloren Erste Group (Erste Group Bank) und Avast jeweils mehr als ein Prozent. Dagegen hielten sich CEZ (CEZ AS) mit plus 0,1 Prozent in der Gewinnzone. Komercni Banka (Komercni Banka AS) stiegen um 0,7 Prozent./sto/mik/APA/bek/he