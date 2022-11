Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Moskauer Börse schwächelt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Unterstützt wurden sie von einer positiven Stimmung an den internationalen Leitbörsen. Der Aktienmarkt in Moskau koppelte sich allerdings ab und verbuchte Verluste.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann 0,36 Prozent auf 1243,78 Zähler, nachdem in Prag am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war. In der Gunst der Anleger standen vor dem Wochenende vor allem die Bankenwerte Erste Group (Erste Group Bank) und Moneta Money mit Zuwächsen von 0,9 beziehungsweise 2,3 Prozent. Im Energiebereich verloren CEZ (CEZ AS)-Titel 0,4 Prozent ab.

In Budapest stieg der BUX um 1,04 Prozent auf 44 495,1 Einheiten. Am auffälligsten bewegte sich unter den ungarischen Schwergewichten der Aktienkurs der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON). Das Papier ging mit einem Plus von 2,2 Prozent aus dem Tag.

Am polnischen Aktienmarkt schloss der Wig-20 einem Minus von 0,06 Prozent auf 1707,23 Punkte. Für den breiter gefassten Wig ging es um 0,18 Prozent auf 54 891,25 Zähler nach oben.

Comarch schlossen nach Zahlenvorlage mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent. Laut den Analysten von Erste Group lagen die Ergebnisse im dritten Quartal des Softwareunternehmens über den Erwartungen. Der Ausblick wurde jedoch als verhalten eingestuft. Quartalszahlen präsentierte auch Intercars. Die Aktie des Autoersatzteilehändlers stieg um 2,8 Prozent.

In Moskau gab der RTS-Index (RTS) um 0,39 Prozent auf 1147,03 Punkte nach./ste/mik/APA/ck/he