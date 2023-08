Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Verluste in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Montag überwiegend im Plus beendet. Kursgewinnen in Prag, Budapest und Moskau standen nur Abschläge in Warschau gegenüber.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) schaffte ein Mini-Plus von 0,08 Prozent auf 1366,93 Punkte. Bei den schwergewichteten Banken gab es nur wenig Veränderungen. Die Titel der auch in Prag notierten österreichischen Erste Group (Erste Group Bank) legten um 0,1 Prozent zu, während Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 0,4 Prozent fielen. Im Energiebereich gaben die Aktien von CEZ (CEZ AS) um 0,1 Prozent nach.

In Budapest stieg der BUX um 0,89 Prozent auf 54 490,58 Punkte. Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Schwergewichten absolvierte OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON). Die Papiere gewannen bei hohen Umsätzen 1,7 Prozent und stützten damit klar den Index.

Am polnischen Aktienmarkt hingegen wurden zum Wochenstart Abschläge verzeichnet. Der Wig-20 fiel um 0,81 Prozent auf 2152,17 Punkte, nachdem er am Freitag noch um 1,3 Prozent nach oben geklettert war. Der breit gefasste Wig verlor 0,87 Prozent auf 70 846,61 Zähler.

Stalprodukt schlossen mit minus 1,1 Prozent. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens bewerteten die Analysten von Erste Group als unter den Erwartungen.

Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen (minus 1,2 Prozent), Dino Poland (minus 3,0 Prozent), Bank Pekao (minus 0,1 Prozent) und PKO Bank (minus 1,1 Prozent).

Leichte Kursgewinne gab es in Moskau. Der RTS-Index (RTS) legte um 0,13 Prozent auf 1017,03 Punkte zu. Am Freitag war er noch um 3 Prozent abgerutscht./ste/ger/APA/la/he