Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Warschauer Börse schwächelt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben sich am Dienstag überwiegend weiter erholt. Das entspricht auch dem Trend an den großen europäischen Börsen an diesem Handelstag. Nur in Warschau ging es erneut abwärts.

Der BUX legte in Budapest um 0,75 Prozent auf 57 081,18 Punkte zu, nachdem er bereits am Montag um 0,75 Prozent gestiegen war. Nachrichten gab es allerdings kaum. Unter den ungarischen Blue Chips gewannen die Papiere der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank 1,4 Prozent und damit am deutlichsten. Die Anteile des Ölunternehmens Mol gaben um 0,4 Prozent nach.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann in Prag 0,34 Prozent auf 1357,55 Punkte. Unter den Schwergewichten verteuerten sich die Aktien der auch in Tschechien gelisteten österreichischen Bank Erste Group (Erste Group Bank) um ein Prozent. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) stiegen um 0,4 Prozent, während Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 0,3 Prozent nachgaben.

In Moskau setzte der RTS-Index (RTS) seine jüngste Aufwärtsbewegung mit mageren plus 0,05 Prozent auf 1057,56 Punkte fort.

In Warschau dagegen ging es nach einer sehr schwachen Vorwoche und leichten Gewinnen am Montag weiter nach unten. Der Wig-20 büßte 0,28 Prozent auf 2009,59 Punkte ein. Der breit gefasste WIGschloss mit minus 0,20 Prozent bei 68 161,12 Einheiten. Die vier umsatzstärksten Werte waren Dino Poland mit minus 0,1 Prozent, PKN ORLEN, die um 0,4 Prozent stiegen, KGHM (KGHM Polska Miedz) mit plus 1,7 Prozent und Sygnity mit plus 4,7 Prozent./APA/ck/men