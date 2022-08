Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich fester geschlossen und sich damit in das gesamteuropäische Bild eingefügt.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) kletterte um 0,38 Prozent auf 1255,74 Punkte nach oben. Dazu trug das Indexschwergewicht CEZ (CEZ AS) mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent bei. Die in Prag gelisteten Banken zeigten sich mit Kursveränderungen zwischen minus 0,3 und plus 0,2 Prozent wenig bewegt.

Der ungarische BUX stieg um 1,15 Prozent auf 43 528,08 Punkte. Deutliche Aufschläge bei den Anteilscheinen der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) (plus 2,6 Prozent) und des Ölkonzerns MOL (plus 1,0 Prozent) zogen den Index an. Die Aktien von Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) gaben hingegen um 0,1 Prozent nach.

Moderater ging es bei den Warschauer Indizes zu. Der polnische Wig-20 schloss prozentual unverändert mit 1735,00 Punkten. Der breiter gefasste Wig legte um 0,26 Prozent auf 56 217,76 Einheiten zu. Stark unterwegs waren die Aktien des Einzelhändlers Dino Polska mit plus 4,8 Prozent. Erste Group hatte die Empfehlung für die Papiere im Zuge einer Branchenanalyse auf "Accumulate" gehoben. Die Titel des Amazon-Konkurrenten Allegro legten um 4,2 Prozent zu.

Ein deutliches Plus gab es Dienstag in Moskau. Der RTS-Index (RTS) beendete den Tag mit einem Aufschlag von 2,62 Prozent bei 1142,05 Punkten./spo/ger/APA/edh/he