Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend leichte Verluste - Moskauer Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben den Handel am Mittwoch mehrheitlich etwas tiefer beendet. Die am Vortag gefragten Öltitel gaben nach. Am Aktienmarkt in Moskau wurden Gewinne verbucht.

Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Großbritannien überraschten positiv. Die US-Konjunkturdaten gaben dagegen ein gemischtes Bild ab.

An der Prager Börse gab der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,26 Prozent auf 1234,89 Zähler nach. Die Aktien des schwer gewichteten Energieversorgers CEZ (CEZ AS) büßten fast 1,4 Prozent ein.

In Warschau sank der Leitindex Wig-20 um 0,24 Prozent auf 1713,61 Punkte. Der breitere Wig schloss bei 55 150,86 Zählern knapp behauptet. Die Aktien der Ölgesellschaft PKN Orlen verlor 0,8 Prozent und die des Energieversorgers PGE gaben nach Quartalszahlen um 3,3 Prozent nach. Das Ergebnis sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieben die Analysten der Erste Group (Erste Group Bank). Ebenfalls nach Zahlen gaben die Titel des polnischen Börsenbetreibers GPW um 0,5 Prozent nach.

In Budapest ging es für den BUX um 0,89 Prozent auf 44 930,52 Punkte abwärts. Die Papiere der Ölgesellschaft MOL verloren 1,1 Prozent. Die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) verloren 1,2 Prozent und die des Pharmaunternehmens Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) gaben um 0,4 Prozent nach.

Die russische RTS-Index (RTS) baute seine Vortagesgewinne aus und gewann 0,42 Prozent hinzu auf 1147,43 Punkte./APA/ck/nas