Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend schwächer - Prager Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag in einem schwachen europäischen Umfeld ebenfalls mehrheitlich tiefer geschlossen. Lediglich der Prager Aktienmarkt zeigte sich freundlich.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) stieg um 0,41 Prozent auf 1351,29 Punkte. Besonders die schwer gewichteten Bankwerte trugen dazu bei. So legten die Aktien der Komercni Banka (Komercni Banka AS) und der Erste Group (Erste Group Bank) um jeweils 0,8 Prozent zu. Auch die Anteilsscheine des Zigarettenherstellers Philip Morris CR (Philip Morris CR AS) gingen um 0,9 Prozent höher aus dem Handel.

Am Warschauer Aktienmarkt wurden nach einer starken Handelswoche Verluste verbucht. Der Wig-20 (WIG 20) gab um 0,81 Prozent auf 2103,73 Punkte nach. Der breiter gefasste WIG sank um 0,69 Prozent auf 70 290,31 Zähler.

Für die Anteilsscheine der PKO Bank Polski ging es um 1,5 Prozent abwärts, während die Aktien der Supermarktkette Dino Polska 0,7 Prozent verloren. Die Wertpapiere des polnischen Mineralölkonzerns Orlen (PKN ORLEN) schlugen sich mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent vergleichsweise gut.

Der Budapester BUX schloss erneut 0,49 Prozent tiefer bei 56 314,97 Zählern. Insbesondere die Wertpapiere von MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) belasteten mit minus 1,9 Prozent. Opus gaben um 1,3 Prozent nach.

In Moskau verlor der RTS-Index (RTS) 0,53 Prozent auf 1079,07 Punkte./kve/spa/APA/ck