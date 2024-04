Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Prager Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem allgemein negativen Börsenumfeld haben auch die osteuropäischen Börsen am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Einzig der tschechische Aktienmarkt trotzte dem Trend und legte leicht zu. Insgesamt herrschte vor den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch und die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag Vorsicht und Zurückhaltung.

In Prag stieg der Leitindex PX um 0,19 Prozent auf 1536,49 Punkte. Die Papiere des Getränkeherstellers Kofola stachen positiv heraus und gewannen 1,5 Prozent. Bei hohen Umsätzen stiegen zudem die Anteilsscheine der Erste Group (Erste Group Bank) um 0,3 Prozent, während die Titel der Branchenkollegen etwas nachgaben: Komercni Bank sanken 0,2 Prozent und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) um 0,4 Prozent.

An der Warschauer Börse ging es hingegen deutlich abwärts. Der Wig-20 büßte 1,26 Prozent auf 2475,42 Punkte ein. Der breiter gefasste WIGverlor 1,13 Prozent auf 83 705,16 Zähler. Bankaktien wie PKO Bank (PKO Bank Polski) mit minus 3,0 Prozent und Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) Bank mit minus 2,4 Prozent verloren besonders deutlich.

Der ungarische BUX schloss 0,30 Prozent schwächer bei 66 343,66 Punkten. Die Papiere der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank verloren 0,6 Prozent. Die Aktien des Ölkonzerns MOL verbilligten sich um 0,4 Prozent, während die Titel des Pharmakonzerns Richter um 0,5 Prozent zulegten.

Der RTS-Index (RTS) in Moskau sank um 0,33 Prozent auf 1158,44 Zähler./mha/ger/APA/ck/stw