Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag und Warschau - Zinssorgen belasten

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Dienstag die Handelsplätze in Prag und Warschau der trüben Stimmung an den international wichtigsten Aktienmärkten angeschlossen. In Budapest und in Moskau hingegen legten die jeweiligen Leitindizes zu.

Im Zentrum stehen weiterhin Zinssorgen, die weltweit für Verunsicherung unter den Anlegern sorgten. So könnte es laut den Aussagen hochrangiger Notenbankvertreter sowohl in Europa als auch in den USA noch nicht vorbei sein mit den Zinserhöhungen.

An der Prager Börse verlor der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,49 Prozent auf 1340,23 Zähler. Den tschechischen Leitindex belasteten Abgaben bei den Titeln des Energieversorgers CEZ (CEZ AS), die sich auf 0,9 Prozent beliefen. Aber auch die wichtigsten Finanzwerte büßten an Kurswert ein. So sanken die Prager Notierungen der Erste Group (Erste Group Bank) um 0,3 Prozent. Komercni Banka (Komercni Banka AS) und VIG (Vienna Insurance) fielen um 0,7 beziehungsweise 0,8 Prozent.

Der Warschauer Wig-20 gab um 0,48 Prozent auf 1864,31 Punkte nach. Der WIG sank um 0,64 Prozent auf 63 776,83 Zähler. Angesichts der starken Abgaben unter Versorgern stachen die Anteilsscheine der PGE (PGE Polska Grupa Energetyczna) mit Einbußen von 5,6 Prozent ins Auge. Dagegen sprangen CD Projekt (CD Projekt RED) um 6,9 Prozent nach oben.

Die Analysten der Erste Group Research hatten sich indes mit einer Branchenstudie zu polnischen Einzelhändlern zu Wort gemeldet, darunter CCC und LPP. Insgesamt zeigten sich die Experten "bullish" zum Sektor. Die Titel beider Unternehmen gingen dennoch mit minus 0,2 Prozent beziehungsweise minus 0,6 Prozent aus dem Handel.

In Budapest stieg der BUX um 0,56 Prozent auf 55 959,41 Zähler. Unter den am höchsten kapitalisierten Werten verzeichneten OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) Zuwächse von 1,2 Prozent. Die Aktien von MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) legten um 0,7 Prozent zu.

Der russische RTS-Index (RTS) gewann 0,16 Prozent auf 993,74 Punkte./sto/mik/APA/la/men