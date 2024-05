Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor allem in Budapest - Moskau etwas fester

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag überwiegend im Minus geschlossen. Die größten Abschläge gab es in Budapest: Der dortige Leitindex BUX verlor 1,8 Prozent auf 68 546,85 Zähler.

In Warschau ging es für den Wig 20 (Wig-20) um 0,95 Prozent auf 2505,97 Punkte bergab, während der breiter gefasste WIG um 0,75 Prozent auf 86 996,07 Zähler fiel. Der Prager PX sank um 0,31 Prozent auf 1543,04 Punkte. Dagegen legte der Moskauer RTS-Index (RTS) um 0,38 Prozent auf 1178,38 Punkte zu.

Unter den Index-Schwergewichten in Budapest verloren die Aktien von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) und Richter Gedeon jeweils 2,4 Prozent. MOL gaben um 2,1 Prozent nach. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) verbuchten hingegen ein Plus von 1,9 Prozent.

In Prag zeigten die Bankenwerte ein gemischtes Bild: Während Erste Group (Erste Group Bank) um 0,5 Prozent zulegte, schlossen Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit einem Abschlag von 1 Prozent. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) verloren 0,2 Prozent.

Im Warschauer Auswahlindex Wig 20 gab es lediglich zwei Tagesgewinner: LPP stiegen um 0,1 Prozent und JSW (Jastrzebska Spolka Weglowa) um 0,4 Prozent. Am unteren Ende der Kurstafel verloren PGE (PGE Polska Grupa Energetyczna) 4,5 Prozent, Cyfrowy Polsat 4,3 Prozent und Budimex 2,9 Prozent./szk/APA/gl/he