Aktien Osteuropa Schluss: Weitere Gewinne in gutem Umfeld - Nur Prag schwächelt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag überwiegend weiter zugelegt. Eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen und Kurszuwächse an der Wall Street unterstützten die Kurse.

Der ungarische Leitindex BUX gewann 0,64 Prozent auf 39 855,56 Punkte. Unter den Schwergewichten in Budapest zeigte die OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) mit plus 1,7 Prozent die auffälligste Kursveränderung.

An der Warschauer Börse ging es ebenfalls nach oben: Der Wig 20 stieg um 1,20 Prozent auf 1414,06 Punkte, nachdem er bereits zum Wochenschluss um 2,9 Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,9 Prozent auf 47 009,07 Zähler. Die vier umsatzstärksten Werte waren zum Auftakt in die neue Handelswoche Dino Poland (minus 2,5 Prozent), PZU (minus 0,5 Prozent), Allegro (plus 2,4 Prozent) und PKN Orlen (plus 1,6 Prozent).

An der Moskauer Börse gab es klare Kursgewinne zu beobachten: Der RTS-Index (RTS) lag zu Handelsschluss mit einem Plus von 3,75 Prozent bei 1027,83 Punkten.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gab hingegen um 0,27 Prozent auf 1144,01 Punkte nach. In Prag belasteten unter anderem die Abschläge von CEZ (CEZ AS). Die Titel des Energieunternehmens sanken um 0,6 Prozent. Beim Atomkraftwerk Dukovany von CEZ wurde wegen eines schadhaften Ventils ein Teil vom Netz genommen. Laut Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) kostet dieser Ausfall pro Tag etwa 35 Millionen Kronen des Bruttogewinns.

Beim Schwergewicht Erste Group gab es ein Plus von 0,8 Prozent zu sehen. Die Branchenkollegen Komercni Banka (Komercni Banka AS) (minus 0,7 Prozent) und Moneta Money Bank (minus 1,0 Prozent) verbilligten sich hingegen./ste/mik/APA/gl/men