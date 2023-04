Aktien Osteuropa Schluss: Weitere moderate Verluste

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Auch das internationale Umfeld zeigte sich mehrheitlich mit Verlusten. Vor allem die Furcht vor einem weiteren Bankenbeben, ausgelöst am Dienstag durch schwache Quartalszahlen der um ihr Überleben kämpfenden First Republic Bank in den USA, belastete das Handelsgeschehen.

In Prag verlor der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,28 Prozent auf 1409,37 Punkte. Die schwer gewichteten Finanztitel gaben überwiegend nach: Komercni Banka (Komercni Banka AS) verloren 1,7 Prozent. Die Prager Notierung von Erste Group (Erste Group Bank) sank um 0,6 Prozent. Die Aktien des Energieversorgers CEZ (CEZ AS) schlossen ebenfalls 0,6 Prozent tiefer.

Der BUX in Budapest sank um 0,25 Prozent auf 43 367,52 Zähler. Hier büßten die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) 1,3 Prozent ein.

In Warschau ging es für den Wig-20 um 0,11 Prozent auf 1888,61 Zähler abwärts. Der marktbreite Wig verlor 0,27 Prozent auf 61 980,14 Punkte. Nach dem Quartalsbericht der Alior Bank büßten deren Aktien 2,3 Prozent ein. Orange Polska dagegen gewannen nach der Vorlage von Zahlen 0,3 Prozent.

In Moskau sank der RTS-Index (RTS) um 0,28 Prozent auf 1011,06 Zähler./sto/APA/ck/he