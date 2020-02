Aktien Schweiz auf Allzeithoch - ABB führen SMI an

ZÜRICH (Dow Jones)--Der anhaltende Erholungskurs des Aktienmarkts in der Schweiz hat den Leitindex SMI am Mittwoch im Tagesverlauf erstmals über 11.000 Punkte geführt. Gestützt wurde die Börse von gut aufgenommenen ABB-Zahlen, vor allem aber auch von neuer Hoffnung in der Coronavirus-Epidemie. Sowohl von englischen wie von chinesischen Forschern wurden erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung des Virus gemeldet. Am Markt setzte sich die Erwartung durch, dass sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheiten dürften. Der SMI gewann 1,8 Prozent auf 10.994 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 69,61 (zuvor: 48,94) Millionen Aktien.

Die ABB-Aktie führte mit plus 4,8 Prozent den SMI an. Der Industriekonzern hat im vierten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,80 Franken je Aktie erhalten. Mit Blick auf das laufende Jahr äußerte sich ABB vorsichtig, die eigenen Absatzmärkte zeigten sich insgesamt aber robust.

Gesucht waren auch die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis, die sich um 3,1 bzw 1,5 Prozent verteuerten. Die Experten von Intron Health urteilen, dass der Markt bei Roche das Potenzial des Krebspräparats Tecentriq unterschätze.

Nestle blieben mit plus 0,8 Prozent dagegen hinter dem Markt zurück. Der Konzern investiert zusätzliche 200 Millionen Dollar in das Biopharma-Unternehmen Aimmune, das auf Nahrungsmittelallergien spezialisiert ist.

Schwächster SMI-Wert war die Swatch-Aktie mit einem Plus von 0,2 Prozent. Einem Unternehmenssprecher zufolge mussten in China wegen der Virusepidemie einige Geschäfte vorübergehend schließen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 11:41 ET (16:41 GMT)