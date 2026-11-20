Swiss Marketplace Group Aktie
WKN DE: A41J5Q / ISIN: CH1484953687
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20.11.2026 17:41:41
Aktien Schweiz bleiben im Rückwärtsgang
DOW JONES--Die Talfahrt am schweizerischen Aktienmarkt hat am Freitag angehalten. Gleichwohl hielt sich die eidgenössische Börse besser als die übrigen in Europa. Der US-Börsengang von Anthropic am Vortag hat laut QC Partners nicht zu einer Beruhigung der Märkte beigetragen. Die nächste Verkaufswelle laufe und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft, viel mehr war von einer breiten Marktkrise die Rede, bei der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden und eine regelrechte Flucht aus Aktien zu beobachten sei. "Risikoaversion ist wirklich das vorherrschende Sentiment", sagte Marktstratege Andrew Wells von SanJac Alpha.
Zudem wurde von einem Comeback der Inflations- und Zinserhöhungssorgen gesprochen - auch mit Blick deutsche Erzeugerpreise, die stärker als erwartet angezogen hatten. Höhere Finanzierungskosten belasten Aktien, während festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver werden. Der SMI verlor 1 Prozent auf 14.572 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 32,39 (zuvor: 25,28) Millionen Aktien.
Etwas gestützt wurde der lokale Markt von Nestle, die um 1,3 Prozent zulegten. Der Lebensmittelriese will mit großen Technologiekonzernen, darunter Microsoft und Boston Dynamics, zusammenarbeiten, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in seinen Fabriken und Produkten voranzutreiben. Damit will der Konzern die sich verändernden Konsumgewohnheiten besser verstehen. Der Konzern habe Partnerschaftsabkommen zur Entwicklung technischer Produkte an seinem neuen Standort in Orbe unterzeichnet, sagte Chief Technology Officer Stefan Palzer. Dem Manager zufolge bestehe das Ziel darin, das Unternehmenswachstum anzukurbeln.
Novartis erholten sich mit 0,4 Prozent leicht von den Vortagesabschlägen. Die Marktreaktion auf die mittelfristigen Ziele schienen übertrieben gewesen zu sein, urteilten die Analysten von RBC. Im Technologiesektor gaben europaweit auch Anbieter von Energieinfrastruktur für Rechenzentren nach - in der Schweiz verloren ABB 4,2 Prozent. Aber auch andere heimische Technologietitel wurden verkauft. Unter den Nebenwerten schickte ein negativer Analystenkommentar SMG um 7,8 Prozent südwärts.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)
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