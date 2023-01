Aktien Schweiz bleiben in Rallylaune - SMI klar über 11.000 Pkt.

ZÜRICH (Dow Jones)--Anleger am schweizerischen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch auch am zweiten Handelstag des Jahres 2023 in Kauflaune präsentiert. Offenbar deckten zu Jahresbeginn Anleger offene Leerverkaufspositionen verstärkt ein, hieß es im Handel. Der SMI gewann weitere 1,5 Prozent auf 11.140 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,61 (zuvor: 47,74) Millionen Aktien.

Das frische Anlagekapital, das zum neuen Jahr an die Börsen strömt, trifft nun auch noch auf positive Nachrichten. Denn zu den zumeist nach oben revidierten Einkaufsmanagerindizes in Europa gesellte sich eine zunehmende Entspannung an der internationalen Inflationsfront, wie am Mittwoch in Frankreich. Begünstigt wurde die Hoffnung auf weiter nachlassenden Inflationsdruck von erneut drastisch gesunkenen Öl - und Gaspreisen. Passend dazu waren die Importpreise in Deutschland überraschend deutlich gefallen. Und in den USA sah US-Notenbank-Mitglied Neel Kashkari verstärkte Anzeichen für das Überwinden der Inflationsspitze.

Gesucht waren europaweit Technologiewerte. Sie profitierten mit am stärksten von der Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen. Der Sektorindex in Europa legte um 2,7 Prozent zu. In der Schweiz gewannen Temenos 4 Prozent, AMS-Osram 6,8 Prozent. Unter Druck standen in Europa Reederei- und Logistikaktien, Kühne+Nagel sanken um 0,2 Prozent.

Im SMI standen Swiss Re (+4,6%) ganz vorn, auch ABB (+3,4%) waren weiter gesucht. Zu den Papieren des Industriegüterkonzerns hatten sich die Bernstein-Analysten positiv geäußert und bei bekräftigtem Rating "Outperform" das Kursziel angehoben. Partners Group (+2%) hatte den nordamerikanischen Anbieter von Schutzausrüstung SureWerx übernommen. Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Unter den Nebenwerten zogen Straumann um 1,3 Prozent an. Das Unternehmen hatte die Ernennung von Marc-Alain Weder zum Interims-CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt gegeben. Nach positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf waren auch Jungfraubahn (+2,5%) und BKW (+3,8%) gefragt.

