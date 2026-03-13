Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 17:41:40

Aktien Schweiz dank Schwergewichten unverändert

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag nach einer zweitägigen Durststrecke unverändert geschlossen und sich damit dank seiner defensiven Schwergewichte besser als die übrigen Börsen in Europa geschlagen. Hatte der zunächst leicht gesunkene Ölpreis zwischenzeitlich etwas Unterstützung geboten, gab die Börse die Aufschläge mit dann wieder gestiegenen Ölpreisen ab. Die europäische Rohölsorte Brent kostete wieder mehr als 101 US-Dollar je Fass. Händler sprachen trotz der Versuche, den Preisanstieg bei Erdöl zu stoppen, von keiner grundlegenden Änderung der Versorgungslage im Nahen Osten.

Nach der Freigabe der strategischen Ölreserven durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA nun durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den Ölpreisanstieg zu dämpfen. Laut Berichten verhandeln zudem europäische Staaten und auch Indien mit dem Iran über eine Passage von Rohöl durch die extrem unsichere Seestraße von Hormus. Doch führten diese Initiativen zu keinem nachhaltig Preisstopp, allerdings war der Anstieg weniger dynamisch als noch an den Vortagen.

Der SMI stagnierte bei 12.839 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,54 (zuvor: 24,19) Millionen Aktien. Gestützt wurde der eidgenössische Leitindex von Aufschlägen der drei defensiven Schwergewichte Nestle (+1,1%), Roche (+0,8%) und Novartis (+0,4%). Händler erklärten die Gewinne der drei defensiven Titel mit dem weiterhin vorherrschenden Sicherheitsbedürfnis der Anleger - insbesondere vor dem Wochenende sei das Schlagzeilenrisiko hoch. Daher legten die ebenfalls defensiven Swisscom um 1 Prozent zu. Konjunkturzyklische Titel wurden dagegen gemieden: ABB büßten 1,9 Prozent ein, Sika 2,2 Prozent.

Die niedrigere Prognose für 2026 von Lindt & Sprüngli (+0,7%) ist angesichts der schlechten Weihnachtsergebnisse und einer potenziellen Umsatzbelastung durch den Nahostkonflikt konservativ - wenn auch gerechtfertigt, analysierte Bernstein. Unter den übrigen Nebenwerten zogen Medacta nach Geschäftsausweis um 1,8 Prozent an - vor allem der erhöhte Ausblick gefiel. Molecular Partners gaben nach Zahlenvorlage und Neuigkeiten zu Studienergebnissen um 11,3 Prozent nach - belastet von einem Verlustausweis des Unternehmens.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 12:42 ET (16:42 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

mehr Analysen
27.02.26 Lindt Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,20 -1,96% ABB (Asea Brown Boveri)
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 127 000,00 0,63% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 520,00 1,79% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Medacta 164,00 -1,56% Medacta
Molecular Partners AG 3,71 -8,74% Molecular Partners AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 89,20 0,90% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 89,20 0,97% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 134,15 0,11% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 134,00 0,37% Novartis AG (Spons. ADRS)
Roche AG (Genussschein) 320,70 0,79% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 43,80 -2,67% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 363,20 0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sika AG 147,00 -2,78% Sika AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:04 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen