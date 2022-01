Aktien Schweiz drehen ins Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag im Verlauf ins Plus gedreht und letztlich etwas fester geschlossen. Begünstigt wurde die Entwicklung von gesunkenen Anleiherenditen am Rentenmarkt und einer freundlichen Kursentwicklung der Wall Street am Nachmittag. Trotz immer neuer Rekorde bei den Coronainfektion in der Schweiz und anderswo sahen Händler auch Licht am Ende des Pandemietunnels. Denn einer extrem starken und schnellen Omikron-Welle folge ein starker Abfall der Zahlen, hieß es. Damit wachse die Chance, dass die Pandemie endemisch werde. Für Zuversicht sorgte auch eine Schlagzeile zum Corona-Impfstoff des Biotechnikunternehmens Valneva. Dessen noch nicht zugelassenes Vakzine soll gegen Omikron äußerst wirksam sein.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.561 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,02 (zuvor: 37,43) Millionen Aktien.

Während die Aktie von Partners Group (+1,6%) das SMI-Tableau anführte, bildeten SGS mit einem Abschlag von 2,6 Prozent das Schlusslicht. Die Analysten der Credit Suisse hatten die Titel des Warenprüfkonzerns auf "Underperform" von "Neutral" abgestuft und auch das Kursziel eingedampft. Die Papiere der Credit Suisse (+0,7%) zeigten sich von einer Strafe in den USA unberührt. Laut Händlern ist die Summe von 9 Millionen Dollar zu gering, um Anleger zu verschrecken.

Unter den Nebenwerten kletterten Zur Rose um 5,3 Prozent. Die Viertquartalszahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es. Die Versandapotheke setzt weiter auf die Einführung des E-Rezepts 2022 in Deutschland. Die Unsicherheit um das E-Rezept stellt seit geraumer Zeit einen Belastungsfaktor für die Branche dar. Warburg und Jefferies unterstrichen das langfristige Potenzial des Unternehmens. Die Gesellschaft stellte zudem klar, dass die Online-Apotheke nicht in Verbindung mit einem kolportierten Datendiebstahl beim Kosmetik-Shop zurrose-shop.ch stehe.

Nach positiven Studiendaten bzw. einer Zulassung in Japan legten Kuros Biosciences (+11,2%) und Idorsia (+4,6%) deutlich zu. Bucher (+3%) profitierten von einem positiven Analystenkommentar. Gute Geschäftszahlen beflügelten Comet (+3,5%). U-blox (+1,3%) partizipiert an einem wichtigen Projekt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2022 11:41 ET (16:41 GMT)