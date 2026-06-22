Aktien Schweiz etwas fester - ABB mit KI-Fantasie gesucht

DOW JONES--Etwas fester hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Der ungewisse Ausgang der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran habe die Anleger vorsichtig agieren lassen, wenngleich der Iran von Fortschritten berichtet habe, kommentierten Marktteilnehmer. Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 13.849 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten hielten sich Kursverlierer und -gewinner mit je zehn die Waage. Umgesetzt wurden 19,89 (zuvor: 71,23) Millionen Aktien.

Den Platz des Tagessiegers im SMI teilten sich das Pharmaschwergewicht Novartis und ABB mit einem Plus von je 1,7 Prozent. ABB ist Nutznießer der hohen Nachfrage nach KI-Datenzentren, für die der Konzern wichtige Infrastruktur liefert. Zu Novartis gab es keine spezifischen Nachrichten. Die beiden übrigen Schwergewichte Nestle (+0,3%) und Roche (-0,4%) zeigten keine einheitliche Tendenz.

Gesucht waren ferner Finanzwerte. Sie dürften von den gestiegenen Marktzinsen profitiert haben. Der Kurs der UBS stieg um 0,9 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,4 Prozent.

Im Bausektor wurden Holcim (-0,6%) und Geberit (-0,4%) verkauft. Der Sektor gehörte europaweit zu den schwächsten. Sika schlossen kaum verändert, Amrize legten um 0,7 Prozent zu.

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June 22, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)