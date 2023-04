Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Schwergewichte stützen SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Händler berichteten von einem ruhigen Geschäft. Viele Marktteilnehmer dürften schon in den Osterferien sein. Auch die anstehende Feiertagspause von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag dürfte viele Anleger vorsichtig agieren lassen, zumal am Freitag, wenn der Börsenhandel in der Schweiz ruht, der vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht wird. Die am Dienstag veröffentlichten US-Daten zu den offenen Stellen und der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP vom Mittwoch zeugten schon von einer Abkühlung des Arbeitsmarkts in den USA. Auch andere US-Konjunkturdaten waren in jüngster Zeit in vielen Fällen schlechter ausgefallen als erwartet, so zuletzt am Mittwoch der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Dies befeuert auf der einen Seite Konjunktursorgen, weckt auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.115 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35,6 (zuvor: 34,9) Millionen Aktien.

Anleger griffen bevorzugt zu defensiven Aktien wie Nestle (+1,4%) oder den Pharmaschwergewichten Novartis (+1,7%) und Roche (+2,5%). Swisscom (+1,0%) und Givaudan (+2,4%) waren ebenfalls gefragt.

Schwächster Titel im SMI waren Holcim (-5,2%). Marktteilnehmer verwiesen zum einen auf kritische Analystenstimmen. Aktien des Bausektors stellten allerdings europaweit die größten Kursverlierer. Dem Verkaufsdruck konnten sich auch Sika (-5,0%) und Geberit (-4,2%) nicht entziehen. Konjunkturzykliker wie ABB (-3%) und Technologiewerte wie Logitech (-2,4%) oder AMS-Osram (-5,8%) wurden ebenfalls abgegeben.

Die Aktien der UBS schlossen am Tag der Hauptversammlung der Bank 1,3 Prozent niedriger. Credit Suisse verbilligten sich um 1,6 Prozent. Sinkende Marktzinsen dürften die Aktien der Banken belastet haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 11:43 ET (15:43 GMT)