Aktien Schweiz etwas fester - Kleiner SMI-Schlussspurt nach Zollurteil in USA

DOW JONES--Nach einem ereignisreichen Tag zum Abschluss der Börsenwoche hat sich die Schweizer Börse am Freitag mit einem kleinen Schlussspurt ins Wochenende verabschiedet. Der SMI baute sein jüngst erreichtes Rekordhoch auf Schlusskursbasis um 0,4 Prozent aus auf 13.860 Punkte. In der Wochenbilanz brachte es der Leitindex damit auf ein Plus von fast 2 Prozent. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,41 (Donnerstag: 26,03) Millionen Aktien.

Günstig ausgefallene EU-Konjunkturdaten verpufften weitgehend. Ebenso wichtige Inflationsdaten aus den USA, die einen Tick höher ausfielen als gedacht. Auch dass das Wirtschaftswachstum in den USA im vierten Quartal 2025 nochmals deutlich niedriger ausfiel, als Ökonomen ohnehin schon prognostiziert hatten, sorgte für keine stärkere Bewegung. Zugleich waren auch Einkaufsmanagerdaten für Februar rückläufig.

Die größte Schlagzeile des Tages erreichte die Börse am späten Nachmittag, worauf der SMI steil nach oben schoss, die Gewinne aber schnell wieder einbüßte. Wie der Oberste Gerichtshof der USA nach wochenlangem Warten nun entschied, sind die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump illegal. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht aber davon aus, dass die Trump-Regierung andere Mittel und Wege finden wird, die Zölle aufrecht zu erhalten. In der Spitze hatte der SMI nach der Meldung knapp 13.890 Punkte erreicht.

"Da das Urteil die Zölle nicht grundsätzlich in Frage stellt und darüber hinaus die US-Regierung weitere Optionen für Einfuhrgebühren besitzt, nimmt man an den Finanzmärkten den Richterspruch relativ gelassen zur Erkenntnis", urteilte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, in einer ersten Reaktion.

Unter den Einzelwerten ging es für die Nestle-Aktie nach dem knapp 4-prozentigen Plus am Vortag in Reaktion auf gut ausgefallene Geschäftszahlen nun wieder um 0,6 Prozent nach unten. Das Indexschwergewicht war damit das Schlusslicht und bremste den SMI. Neben Nestle fanden sich auch andere schwer gewichtete Titel bei den wenigen Verlierern, die ebenfalls als eher wenig zyklisch gelten, so die Pharmaaktien Roche und Novartis. Auch Swisscom schlossen im Minus.

Auf der anderen Seite konnten sich die am Vortag sehr schwach im Markt liegenden Partners Group um 1,9 Prozent erholen. Der Vermögensverwalter hatte auf die Kursschwäche reagiert und mitgeteilt, dass sein Software-Engagement nur halb so hoch sei wie der Branchendurchschnitt. Zuletzt hatten Sorgen bezüglich negativer Folgen von KI-Anwendungen bei Software den Aktienkurs von Partners Group und anderen Branchenunternehmen belastet.

Tagesgewinner waren Sika. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen legte die Aktie um 3,5 Prozent zu. Der Bauzulieferer hatte 2025 Umsatz und Gewinn eingebüßt, wobei ihm ungünstige Währungseinflüsse und der schwache Wohnungsbau in China bremsten. Die Dividende soll aber trotzdem stiegen, daneben sollen die Kosten mit einem Effizienzprogramm sinken.

Richemont gewannen 2,3 Prozent, Swatch 1,9 Prozent. Das Zollurteil sei eine ausgezeichnete Nachricht für die Luxusgüterindustrie, sagte Bernstein-Analyst Luca Solca. Europäische Luxusgüterunternehmen seien bedeutende Exporteure in die USA.

February 20, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)