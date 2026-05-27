The Swatch Group Aktie

The Swatch Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5B5 / ISIN: US8701231065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 17:40:41

Aktien Schweiz etwas fester - Luxusgüter-Werte glänzen

DOW JONES--Auch zur Wochenmitte hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel mit Aufschlägen beendet. Die Antreiber waren neben der anhaltenden globalen KI-Rally der Technologiewerte die deutlich sinkenden Ölpreise. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent reduzierte sich um 2,9 Prozent auf 96,66 Dollar, erholte sich allerdings klar von den Tagestiefs. Dies milderte auch Inflationsängste ab und drückte die Anleiherenditen leicht. Jedoch sorgte die anhaltend fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran für Zurückhaltung, hieß es. Es gibt weiter keine Hinweise auf ein unmittelbar bevorstehendes Friedensabkommen.

Die Blicke waren zudem bereits auf den Donnerstag gerichtet, wenn mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank berichtet wird. Es könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh liefern. Aktuell wird im laufenden Jahr am Zinsterminmarkt praktisch mit keiner Zinssenkung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit am Jahresende höherer Leitzinsen wird bei rund 45 Prozent gesehen, wobei eine eventuelle Zinserhöhung eher am Ende des Jahres gesehen wird.

Der SMI verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 13.627 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,54 (zuvor: 18,29) Millionen Aktien.

Mit der Hoffnung auf eine Erholung in China waren europaweit Luxusgüter-Aktien gesucht. Die betreffenden Unternehmen gelten als stark anhängig von der Nachfrage chinesischer Käufer. So waren die Papiere von Richemont mit einem Aufschlag von 5,1 Prozent größter Gewinner im SMI. Die Aktien von Swatch zogen um 2,8 Prozent an. Deutlich nach oben ging es auch mit den Titel von Amrize (+4,8%) und Givaudan (+2,5%).

Gestützt wurde das Sentiment auch von den Aufschlägen bei den beiden defensiven Index-Schwergewichten Novartis und Nestle, die um 1,0 bzw. 2,1 Prozent nach oben kletterten. Dagegen verloren die Roche-Papiere 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestle S.A. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 45,30 0,00% Amrize
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 17,90 4,68% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 63,50 1,60% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Givaudan AG 3 204,00 2,01% Givaudan AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 88,40 2,08% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 88,42 1,94% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG (Spons. ADRS) 130,00 0,78% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 130,54 0,23% Novartis AG
Richemont 180,85 4,84% Richemont
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 45,10 -0,22% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 360,98 0,00% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 366,20 -0,38% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swatch (I) 230,80 2,35% Swatch (I)
The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh 11,40 2,70% The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow fester -- ATX und DAX mit Gewinnen -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legen zu. Für den Dow geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen