Aktien Schweiz etwas fester - Nestle und Novartis bremsen

DOW JONES--Die schweizerische Aktienmarkt ist am Dienstag den europäischen Pendants hinterhergehinkt. Vor allem Abschläge der Schwergewichte bremsten die eidgenössische Börse aus. Die Risikoneigung habe trotz des Säbelrasselns im Nahen Osten zugenommen, weshalb defensive Werte weniger gefragt gewesen seien, hieß es mit Blick auf die Verluste bei Nestle (-0,8%) und Novartis (-0,3%). Roche hielten sich dagegen mit 0,6 Prozent im Plus. Händler verwiesen auf den Umstand, dass trotz der jüngsten militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten die ganz große Eskalation ausgeblieben sei.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 13.052 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,96 (zuvor: 20,34) Millionen Aktien. Gesucht waren Amrize mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Der spezialisierte Baustoffhersteller wird am Mittwoch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm starten. Das Programm wurde für einen Gesamtbetrag von 1 Milliarde Dollar bis zum 5. Mai 2027 genehmigt, wobei die zurückgekauften Aktien zum Zwecke der Einziehung erworben werden. Auch andere zyklische Titel wie ABB (+2,8%) verbuchten Aufschläge.

Außerhalb des Leitindex kletterten Sandoz um 4,9 Prozent gestützt durch positive Analystenkommentare. Barclays hatte die Aktie auf "Overweight" hochgestuft - Jefferies bei bestätigter Kaufempfehlung das Kursziel angehoben. Geberit gaben nach Vorlage von Erstquartalszahlen 0,4 Prozent ab. Der Sanitärtechnikhersteller hatte laut Vontobel-Analyst Mark Diethelm in einem schwierigen Umfeld ein robustes organisches Wachstum bei widerstandsfähiger Profitabilität erzielt. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einem anhaltenden Rückgang der Nachfrage in China.

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May 05, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)