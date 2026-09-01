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01.09.2026 17:57:40

Aktien Schweiz etwas fester - Novartis hieven SMI knapp ins Plus

DOW JONES--Etwas fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Damit trotzte er der negativen internationalen Tendenz. Während die Börsen weltweit von Inflations- und Zinserhöhungssorgen ins Minus gezogen wurden, gewann der SMI 0,3 Prozent auf 14.335 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 27,34 (zuvor: 23,09) Millionen Aktien.

Der Anstieg des Index war vor allem der Novartis-Aktie zu verdanken, die den SMI mit einem Plus von 6,3 Prozent anführte. Das Pharmaschwergewicht hatte eine erfolgreiche Phase-III-Studie zu einer Multiple-Sklerose-Therapie veröffentlicht. Die anderen beiden Schwergewichte Roche und Nestle verbuchten Verluste von 1,5 und 0,4 Prozent.

Partners Group brachen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 7,3 Prozent ein. Der Vermögensverwalter hatte nach Ansicht von Vontobel solide Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. Enttäuscht reagierten Anleger jedoch auf die gesenkte Prognose des Unternehmens zum Wachstum der Performance Fees.

Die Zahlen von Swiss Life wurden nicht ganz so negativ aufgenommen; der Kurs sank um 0,7 Prozent. Die Zahlen des Versicherers zum ersten Halbjahr hatten nicht in allen Punkten überzeugt. Der bereinigte Nettogewinn habe die Konsensschätzung verfehlt, kommentierte JP Morgan. Die Analysten hatten überdies mit einem umfangreicheren Aktienrückkauf gerechnet als den von Swiss Life angekündigten 250 Millionen Franken.

Unter den Nebenwerten stiegen Dormakaba um 4 Prozent. Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, hieß es. Nach der Hochstufung auf "Buy" durch die UBS verbesserten sich Straumann um 3,7 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)

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Nestle S.A. (spons. ADRs) 83,00 -0,24% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 83,72 0,59% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 138,82 0,22% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 139,00 0,00% Novartis AG (Spons. ADRS)
Partners Group AG 719,80 0,03% Partners Group AG
Straumann Holding AG 102,80 -0,10% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 964,40 -0,14% Swiss Life AG (N)

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