Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 17:42:41

Aktien Schweiz etwas fester - Novartis legen nach Zahlen zu

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Marktteilnehmer sprachen allerdings von erneuter Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan im weiteren Wochenverlauf. Dazu kommen die Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet, Intel und Microsoft. Diese dürften vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden, hieß es.

Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen. "Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Währungshüter bei der Inflationsbekämpfung gehen müssen, ohne die ohnehin fragile Konjunktur zusätzlich zu belasten", hieß es bei CMC. Es wird erwartet, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Leitzinsen bestätigen werden, im Fokus wird daher der Ausblick stehen.

Der SMI verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 14.598 Punkte und schloss damit nur knapp unter seinem Tageshoch.

Bei den Einzelwerten stand die Novartis-Aktie im Fokus. Der Schweizer Pharmakonzern hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben und dies mit einem soliden Umsatzwachstum und Produktivitätssteigerungen begründet, obwohl jüngste Rückschläge bei klinischen Studien das Nettoergebnis im dritten Quartal belastet hätten. "Trotz der guten Ergebnisse stellen wir fest, dass das Übertreffen des Umsatzes vor allem auf die bessere Entwicklung älterer Produkte zurückzuführen ist, während neuere Medikamente Mühe hatten, die Erwartungen zu erfüllen", so Stefan Schneider von Vontobel in einem Kommentar. Für die Aktie ging es 1,0 Prozent nach oben.

Die anderen beiden Index-Schwergewichte zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während es für die Aktien von Roche um weitere 0,6 Prozent aufwärts ging, verloren die Papiere von Nestle 0,5 Prozent.

Einen Sprung um 9,6 Prozent nach oben machten die Aktien der SIG Group. Das Unternehmen hat Zahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht und die Margenprognose für das Gesamtjahr angehoben. Für die Papiere von Inficon ging es nach den Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 um 8,4 Prozent aufwärts.

Am Mittwoch wird die UBS vor der Eröffnung die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Im Vorfeld verbesserten sich die Titel um 0,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 431,04 1,70% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen