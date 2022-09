Aktien Schweiz etwas fester - Pharmawerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt ging es auch zur Wochenmitte erneut nach oben. Doch die Nachrichtenlage verändere sich weiter beinahe stündlich, der Handel verlaufe daher sehr volatil, hieß es. Die Sorgen vor einer Rezession vor dem Hintergrund der anhaltenden kräftigen Zinsanhebungen der Notenbanken seien aber weiterhin präsent.

Der SMI verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 10.221 Punkte und schloss damit auf seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden dabei 58,85 (zuvor: 41,28) Millionen Aktien.

Mit Abgaben zeigten sich die Versicherungswerte. Auslöser war die Nachricht, dass die Bank of England am Anleihenmarkt interveniert, also britische Staatsanleihen kauft. Dort gab es seit vergangenen Freitag einen massiven Preisverfall, der sich auch auf die anderen Anleihemärkte in Europa auswirkte. Für die Aktien von Swiss Re, Swiss Life und Zurich Insurance ging es um bis zu 1,8 Prozent nach unten.

Gesucht waren die Pharma-Werte. Im Handel hieß es, die Stimmung sei gestützt worden von einer positiven Phase-III-Studie für ein mögliches Alzheimer-Medikament von Eisai und Biogen. Dieses basiere auf einer monoklonalen Antikörper-Behandlung. Auch Roche arbeitet an einem Präparat mit einem von Morphosys generierten Alzheimer-Antikörper. Für die Roche-Aktie ging es um 4,1 Prozent aufwärts. Im Fahrwasser gewannen Novartis 0,6 Prozent.

Die Lonza-Aktie gewann 6,2 Prozent und war damit Tagessieger im SMI. Die Analysten von RBC Capital Markets sehen nach der jüngsten Kursschwäche der Aktie nun einen guten Einstiegszeitpunkt. Die positiven Daten von Biogen und Eisai zum möglichen Alzheimer-Medikament ließen eine erhebliche Nachfrage nach Herstellungskapazitäten für Antikörpern erwarten, wovon das Chemie- und Pharmaunternehmen profitieren dürfte.

