UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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05.06.2026 17:47:40
Aktien Schweiz etwas fester - Schwergewichte stützen SMI
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag dem negativen internationalen Börsenumfeld getrotzt und mit einem kleinen Plus geschlossen. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten, die an der Wall Street Zinserhöhungssorgen befeuerten und die dortigen Aktien unter Druck setzten, belasteten in der Schweiz kaum. Dort hielten vielmehr die Indexschwergewichte den Markt im Plus.
Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.381 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,91 (zuvor: 24,49) Millionen Aktien.
Die schon am Vortag gesuchten Pharmaschwergewichte Novartis und Roche gewannen weitere 1,9 und 0,8 Prozent. Nestle legten um 0,4 Prozent zu.
Anleger griffen auch bei den als defensiv geltenden Givaudan-Aktien zu. Diese verteuerten sich um 1,1 Prozent. Die Übernahme einer Mehrheit an Eurofragance sei bei den Anlegern gut angekommen, hieß es dazu.
Auf den Kauflisten standen ferner die Aktien der UBS (+0,1%) und der Versicherer, wobei Swiss Re mit einem Plus von 1,7 Prozent hervorstachen.
Bei Logitech wurden im Einklang mit dem Technologiesektor weltweit Gewinne mitgenommen. Die Aktien verbilligten sich um 2,4 Prozent. Der enttäuschende Ausblick des US-Chipkonzerns Broadcom vom späten Mittwoch schürte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, wie Marktteilnehmer sagten. Nicht gefragt waren auch die Konjunkturzykliker ABB (-1,8%) und Holcim (-1,2%).
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)
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