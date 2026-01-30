Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMT2 / ISIN: US37636P1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 17:38:40

Aktien Schweiz etwas fester - Swatch mit Kurssprung

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt aus dem letzten Handelstag der Woche verabschiedet. Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran ließen die Anleger vorsichtig agieren, wie es hieß. Im Fokus des Marktes stand daneben vor allem die Ernennung eines Nachfolgers für US-Notenbankpräsident Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh nominiert, der an den Wettmärkten als aussichtsreichster Kandidat gehandelt wurde. Trump hatte Warsh bereits in seiner ersten Amtszeit für den Vorsitz in Betracht gezogen, sich letztlich aber für Powell entschieden. Die US-Erzeugerpreise stiegen derweil im Dezember stärker als erwartet, was Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer verpasste. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex zog im Januar überraschend deutlich an.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.188 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,85 (Vortag: 24,2) Millionen Aktien.

Aus dem SMI veröffentlichte am Freitag kein Unternehmen Zahlen. In der zweiten Reihe machte die Swatch-Aktie einen Sprung um 13,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat nach mehreren Monaten des Umsatzrückgangs in der zweiten Jahreshälfte nun wieder ein Wachstum verzeichnet, das sich vor allem im vierten Quartal 2025 beschleunigt habe. Die positive Entwicklung habe sich im Januar fortgesetzt. Im Sog von Swatch gewannen Richemont 1,2 Prozent.

Givaudan erholten sich etwas von dem Ausverkauf, den die Aktie des Duft- und Aromenkonzerns am Vortag in Reaktion auf den Zahlenausweis verbucht hatte. Die Titel legten nun um 2,1 Prozent zu.

Die SMI-Schwergewichte Novartis und Roche verbesserten sich um 0,3 und 1,1 Prozent. Roche profitierten damit weiter von den überzeugenden Zahlen, die der Pharmakonzern am Vortag veröffentlicht hatte. Nestle sanken derweil um 0,1 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
30.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
30.01.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 16,10 0,63% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 64,00 0,79% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Givaudan AG 3 253,00 0,99% Givaudan AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 80,20 0,50% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 79,90 0,64% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 125,35 0,60% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 125,00 0,40% Novartis AG (Spons. ADRS)
Richemont 163,05 0,83% Richemont
Roche AG (Genussschein) 350,70 1,07% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 47,70 -0,21% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,20 -0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swatch (I) 199,35 12,63% Swatch (I)
The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh 9,85 13,22% The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen