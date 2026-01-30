Givaudan Aktie
WKN DE: A0RMT2 / ISIN: US37636P1084
|
30.01.2026 17:38:40
Aktien Schweiz etwas fester - Swatch mit Kurssprung
DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt aus dem letzten Handelstag der Woche verabschiedet. Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran ließen die Anleger vorsichtig agieren, wie es hieß. Im Fokus des Marktes stand daneben vor allem die Ernennung eines Nachfolgers für US-Notenbankpräsident Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh nominiert, der an den Wettmärkten als aussichtsreichster Kandidat gehandelt wurde. Trump hatte Warsh bereits in seiner ersten Amtszeit für den Vorsitz in Betracht gezogen, sich letztlich aber für Powell entschieden. Die US-Erzeugerpreise stiegen derweil im Dezember stärker als erwartet, was Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer verpasste. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex zog im Januar überraschend deutlich an.
Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.188 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,85 (Vortag: 24,2) Millionen Aktien.
Aus dem SMI veröffentlichte am Freitag kein Unternehmen Zahlen. In der zweiten Reihe machte die Swatch-Aktie einen Sprung um 13,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat nach mehreren Monaten des Umsatzrückgangs in der zweiten Jahreshälfte nun wieder ein Wachstum verzeichnet, das sich vor allem im vierten Quartal 2025 beschleunigt habe. Die positive Entwicklung habe sich im Januar fortgesetzt. Im Sog von Swatch gewannen Richemont 1,2 Prozent.
Givaudan erholten sich etwas von dem Ausverkauf, den die Aktie des Duft- und Aromenkonzerns am Vortag in Reaktion auf den Zahlenausweis verbucht hatte. Die Titel legten nun um 2,1 Prozent zu.
Die SMI-Schwergewichte Novartis und Roche verbesserten sich um 0,3 und 1,1 Prozent. Roche profitierten damit weiter von den überzeugenden Zahlen, die der Pharmakonzern am Vortag veröffentlicht hatte. Nestle sanken derweil um 0,1 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
30.01.26
|SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|WDH/ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken (dpa-AFX)
|
30.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken (dpa-AFX)
Analysen zu Givaudan AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|16,10
|0,63%
|Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
|64,00
|0,79%
|Givaudan AG
|3 253,00
|0,99%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|80,20
|0,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|79,90
|0,64%
|Novartis AG
|125,35
|0,60%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|125,00
|0,40%
|Richemont
|163,05
|0,83%
|Roche AG (Genussschein)
|350,70
|1,07%
|Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|47,70
|-0,21%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|388,20
|-0,15%
|Swatch (I)
|199,35
|12,63%
|The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh
|9,85
|13,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.