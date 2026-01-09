Aktien Schweiz etwas fester - Versicherungsaktien unter Druck

DOW JONES--Etwas fester hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten setzten keine Akzente. Im Dezember wurden weniger neue Stellen geschaffen als erwartet, doch ging die Arbeitslosenquote etwas stärker zurück als von Volkswirten prognostiziert.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 13.422 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,92 (Vortag: 19,53) Millionen Aktien.

Gesucht waren Konjunkturzykliker, allen voran die Aktien von Amrize, die um 3,1 Prozent zulegten. Kühne + Nagel gewannen 1,7 Prozent und Sika 1,5 Prozent.

Unter den Indexschwergewichten machten Nestle 1,4 Prozent gut. Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns waren in den vergangenen Tagen abverkauft worden, nachdem Nestle Babynahrung zurückgerufen hatte, die möglicherweise mit Bakterien belastet ist. Die Kurse der Pharmariesen Novartis (+0,3%) und Roche (+0,4%) zeigten sich etwas fester.

Logitech, die am Donnerstag einen heftigen Kursrückgang verzeichnet hatten, erholten sich um 1,3 Prozent. Unterstützung kam hier auch vom taiwanischen Chiphersteller TSMC, der starke Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hatte. Mit einem überraschend deutlichen Umsatzwachstum zerstreute TSMC Befürchtungen, dass sich eine KI-Blase gebildet haben könnte.

Die Aktien der Versicherer im SMI standen unter Druck. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verloren bis zu 2 Prozent.

Unter den Nebenwerten verteuerten sich Tecan um 7,7 Prozent. Der Laborausrüster hatte zwar im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang verzeichnet, doch in der zweiten Jahreshälfte ein kleines Umsatzwachstum verbucht. In Verbindung mit einem soliden Auftragseingang lässt dies auf ein besseres Jahr 2026 hoffen.

