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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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05.11.2026 17:40:42

Aktien Schweiz etwas leichter - ABB nach geplatztem Robotik-Verkauf schwach

DOW JONES--Etwas leichter hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Donnerstag beendet. An den US-Börsen kam es nach der Rally vom Mittwoch zu Gewinnmitnahmen, worauf auch der SMI von seinem Rekordhoch zurückkam, das der Index bei 15.093 Punkten erreicht hatte. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 14968 Punkte.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,09 (zuvor: 32,96) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten verbilligten sich ABB um 4,2 Prozent, nachdem die chinesischen Behörden den geplanten Verkauf der Robotiksparte an die japanische Softbank Group blockiert hatten. ABB hatte den Verkauf an den japanischen Technologie-Investor zu einer Bewertung von 5,375 Milliarden US-Dollar im Oktober vergangenen Jahres vereinbart. Die beiden Unternehmen arbeiten laut ABB "konstruktiv" an der Transaktion.

Ansonsten waren Konjunkturzykliker erneut gesucht. Marktteilnehmer berichteten von andauernden Umschichtungen aus Technologiewerten. Holcim, Geberit und Sika verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,3 Prozent.

Nach Vorlage guter Geschäftszahlen stiegen die Aktien des Rückversicherers Swiss Re um 2 Prozent. Zurich (+1%) und Swiss Life (+0,7%) hielten sich ebenfalls besser als der Markt.

Positiv wurden die Zahlen von Swisscom aufgenommen. Die Aktie gewann 3,3 Prozent. Auch die Zahlen von Tecan (+7,1%) kamen gut an.

Im Technologiesektor verloren Logitech im SMI 3,3 Prozent. In der zweiten Reihe brachen Ams-Osram um 13 Prozent ein.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)

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ams-OSRAM AG 16,00 2,24% ams-OSRAM AG
Geberit AG (N) 631,40 -1,03% Geberit AG (N)
Holcim AG 79,68 -0,10% Holcim AG
Logitech S.A. 86,64 -1,19% Logitech S.A.
Sika AG 202,50 -0,30% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 055,50 -1,03% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
Swisscom AG 784,00 -1,75% Swisscom AG
Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh 75,50 -1,95% Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
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