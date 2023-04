Aktien Schweiz etwas leichter - Finanzwerte schwach

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Ruhig ist es zum Wochenauftakt an der Schweizer Börse zugegangen. Sie schloss sich damit der europaweiten Entwicklung an. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 11.312 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 40,21 (Freitag: 42,06) Millionen Aktien.

Am Ende bei den Einzelaktien rangierten Papiere aus dem Finanzsektor - ebenfalls im Einklang mit einer ce8uropaweit zu beobachtenden Tagesentwicklung. Marktteilnehmer sprachen hier von Gewinnmitnahmen, nachdem Aktien aus dem Sektor zum Ausklang der Vorwoche sehr stark zugelegt hatten - angetrieben von positiv aufgenommenen Quartalszahlen aus der US-Bankenbranche. Credit Suisse lagen mit einem Minus von 4,4 Prozent am Ende, UBS büßten 3,8 Prozent ein. Julius Bär kamen um 5,6 Prozent zurück, allerdings wurde die Aktie ex Dividende gehandelt, was das Minus optisch vergrößerte.

Im Versicherungssektor gaben Swiss Re um 3,9 und Swiss Life um 1,7 Prozent nach. Der Kurs des Finanzdienstleisters Partners Group verbilligte sich um 3,4 Prozent. In der zweiten Reihe verloren VAT Group 1,4 Prozent. Die Analysten von Baader Helvea hatten die Aktie des Experten unter anderem für Vakuumventile auf "Reduce" von "Add" abgestuft. Im Moment gebe es eine eher begrenzte Sicht auf die Auftragsentwicklung, so die Analysten. Weil die Aufträge im ersten Quartal niedriger als erwartet ausgefallen seien und die Aussichten trübe, stelle sich die Frage, ob es nicht zu früh sei, um auf den nächsten Aufschwung zu setzen.

Der Maschinenbauer Sulzer meldete einen organischen Auftragsanstieg um 31 Prozent im ersten Quartal, bestätigte aber den Ausblick für den Auftragseingang im Gesamtjahr nur. Der Kurs gab um 0,2 Prozent nach.

