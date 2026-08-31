Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.08.2026 17:54:40

Aktien Schweiz etwas leichter - Höhere Marktzinsen dämpfen Kauflaune

DOW JONES--Etwas leichter haben sich die Aktienkurse in der Schweiz am Montag gezeigt. Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 14.286 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,09 (zuvor: 15,24) Millionen Aktien.

Auf der Stimmung lasteten Inflationssorgen, wie Händler sagten. Nach Angriffen der US-Streitkräfte auf iranische Ziele war der Ölpreis kräftig gestiegen, was Befürchtungen eines beschleunigten Preisauftriebs nährte und am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. Zudem wirkte der als falkenhaft interpretierte Auftritt des US-Notenbankchairmans Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole vom Freitag nach. Die Erwartungen einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September sind seither deutlich gestiegen. Nun warten die Investoren gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. Er könnte ebenfalls Aufschluss über das weitere Vorgehen der Fed geben.

Ansonsten war es nachrichtlich zu Wochenbeginn eher ruhig. Da die wichtige Londoner Börse wegen eines Feiertags am Montag geschlossen blieb, fehlten die Impulse von dort. Auch die Bilanzsaison läuft aus. Am Dienstag werden noch Partners Group (-2,2%) und Swiss Life (-0,3%) Geschäftszahlen vorlegen.

Am übrigen Markt war keine einheitliche Tendenz festzustellen. Unter den Schwergewichten im SMI sanken Novartis und Roche um 0,4 und 1,6 Prozent. Nestle schlossen etwas fester.

Im Einklang mit der europaweiten Schwäche von Aktien des Baustoffsektors verloren Holcim 2,7 Prozent. Die Titel führten die Verlierer im SMI an.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 75,52 -2,45% Holcim AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 83,60 -0,24% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 83,79 0,11% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG (Spons. ADRS) 131,00 -0,76% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 131,62 -0,36% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
18:09 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen