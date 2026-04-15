ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
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15.04.2026 17:41:40
Aktien Schweiz etwas leichter - Luxusgüteraktien unter Druck
DOW JONES--Etwas leichter hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Nach dem Anstieg an den beiden vorigen Tagen war die Stimmung eher verhalten. Übergeordnet stützte zwar weiter die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs, andererseits wurden diesbezüglich noch keine Fortschritte vermeldet, seitdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende abgebrochen worden waren. Immerhin verharrten die Ölpreise nach ihrem Rücksetzer vom Dienstag mehr oder weniger auf dem niedrigeren Niveau.
Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 13.229 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,88 (zuvor: 20,48) Millionen Aktien.
An der Spitze des SMI lagen Partners Group, die nachrichtenlos um 3,7 Prozent zulegten. Von den Indexschwergewichten verzeichneten Nestle einen Kursrückgang um 1,2 Prozent. Novartis fielen um 1,6 Prozent. Roche schlossen 0,4 Prozent niedriger.
Technologiewerte profitierten von der wiedererwachten KI-Begeisterung. Im SMI rückten Logitech um 2,1 Prozent vor. In der zweiten Reihe gewannen unter anderem AMS Osram 1,6 und VAT 2,7 Prozent.
Die Aktien der Luxusgüterhersteller wurden von enttäuschenden Zahlen der französischen Wettbewerber Kering und Hermes belastet. Richemont verloren 1,9 Prozent und Swatch 3,9 Prozent.
Nach ihrem Kurssprung vom Vortag legten Sika um weitere 0,3 Prozent zu. Mehrere Analysten hatten nach den guten Zahlen des Baustoffherstellers ihre Kursziele für die Aktie erhöht.
Givaudan gewannen 0,5 Prozent. Die Titel hatten am Dienstag in Reaktion auf die überzeugenden Geschäftszahlen des Duft- und Aromenherstellers deutlicher zugelegt. Nun kam weitere Unterstützung von positiven Analystenkommentaren.
Unter den Nebenwerten sprangen die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals um 6,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte ermutigende Studiendaten zu einem Mittel gegen Haarausfall vorgestellt.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)
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