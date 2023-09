Aktien Schweiz etwas leichter - Richemont und Swatch mit Erholung

ZÜRICH (Dow Jones)--Zum Wochenausklang hat sich der schweizerische Aktienmarkt erneut mit Abgaben gezeigt. Als Belastungsfaktor erwiesen sich die weiterhin hohen Anleiherenditen, auch wenn diese am Freitag etwas zurückkamen. Die Einkaufsmanagerindizes für Frankreich, Deutschland und die Eurozone zeigten sich uneinheitlich, bewegten die Aktienkurse aber kaum. In den USA bleibt die Datenlage weiter uneinheitlich. So hat sich die Aktivität in der Wirtschaft im September verlangsamt, was für Zurückhaltung der US-Notenbank sprechen würde. Allerdings hatte der überraschende Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hingedeutet.

Der SMI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 11.015 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Lonza-Aktie. Umgesetzt wurden 17,22 (zuvor: 20,13) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Nestle-Aktie um 0,9 Prozent nach unten. Hier bahnt sich zum Jahreswechsel ein Wechsel an der Spitze des Bereichs Lebensmittelwissenschaften an. Wie der Konzern mitteilte, verlässt der bisherige Chef des Bereichs Nestle Health Science, Greg Behar, das Unternehmen zum Jahresende, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Am 1. Januar soll Anna Mohl, die bisher das internationale Geschäft der Division geleitet hat, an dessen Spitze rücken.

Die Aktien von Richemont (+1,6%) und Swatch (+1,0%) erholten sich von den jüngsten Abgaben. Mit den weiterhin hohen Ölpreisen und den steigenden Zinsen bleibe das Sentiment für den Luxusgüter-Bereich angeschlagen, sagte ein Teilnehmer. Zum einen blieben die Nachfragerisiken für die Luxusgüterbranche in den USA und Europa zunächst unklar, zum anderen enttäusche die ausbleibende Erholung der chinesischen Kauflust, hatte Jefferies bereits am Mittwoch erklärt.

