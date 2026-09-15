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15.09.2026 17:44:40

Aktien Schweiz etwas leichter - UBS unter Druck

DOW JONES--Etwas leichter hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 13.809 Punkte. Damit zeigte sich der Index erholt von seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 26,34 (zuvor: 21,63) Millionen Aktien.

Entspannungssignale kamen vom Anleihemarkt, wo die Renditen von ihren Tageshochs etwas zurückkamen. Der Ölpreis stieg derweil wieder und dämpfte die Kauflaune. Aus der Krisenregion Nahost gab es nach den jüngsten Nachrichten über eine weitere Verschlechterung der Versorgungsperspektiven keine Neuigkeiten. Zudem wollten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Markt wird erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht.

Kräftig unter Druck standen die Aktien der UBS, die 3,4 Prozent abgaben. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Abstimmung über einen abgeschwächten Regulierungsvorschlag mit Blick auf Eigenkapitalanforderungen und auf Aussagen des Bank-of-America-Chefs zu weitgehend stagnierenden Handelserträgen und Investmentbanking-Gebühren.

Anleger trennten sich auch von den SMI-Schwergewichten: Nestle verbilligten sich um 1,7 Prozent, Novartis um 0,1 und Roche um 0,2 Prozent.

Schwache chinesische Einzelhandelsdaten belasteten die Aktien von Richemont (-1,9%) und Swatch (-1,1%). Für die beiden Luxusgüterhersteller ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

Auf der Gewinnerseite fanden sich die Versicherer. Sie dürften von den gestiegenen Marktzinsen profitiert haben, die der Branche zu höheren Anlageergebnissen verhelfen dürften. Swiss Life schlossen behauptet, Swiss Re und Zurich stiegen um je 1,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten standen Ams-Osram erneut unter Druck und verloren weitere 2,3 Prozent. Die Titel waren am Montag kräftig abverkauft worden, nachdem Sorgen wegen einer zu schnellen KI-Weiterentwicklung aufgekommen waren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)

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08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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