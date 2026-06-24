Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|
24.06.2026 17:53:40
Aktien Schweiz fest - SMI auf Rekordhoch
DOW JONES--Deutlich im Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Mittwoch beendet. Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 14.118 Punkte. Bei 14.142 Punkten erreichte der Leitindex im Verlauf seinen bisher höchsten Stand. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,98 (zuvor: 21,11) Millionen Aktien.
Unterstützung kam von weiter nachgebenden Ölpreisen. Ursächlich war ein Social-Media-Betrag des US-Präsidenten: Trump schrieb, der Iran habe den USA mitgeteilt, dass er keine Gebühren von Schiffen verlangen werde, die die Straße von Hormus befahren. Positiv wurde auch der deutsche Ifo-Index aufgenommen, der im Juni etwas besser als im Mai und etwas höher als erwartet ausgefallen war. Einen weiteren Schub erhielt der Markt am Nachmittag von der Wall Street, die einen Teil ihrer Verluste vom Dienstag wettmachte.
Erneut waren es die defensiven Schwergewichte, die dem Markt Auftrieb gaben. Die beiden Pharmawerte Novartis und Roche rückten um 0,8 und 2,1 Prozent vor. Die Nestle-Aktie gewann 3,3 Prozent. Die ebenfalls als defensiv geltende Aktie des Duft- und Aromenherstellers Givaudan verteuerte sich um 4,4 Prozent. Europaweit gehörte der Sektor Lebensmittel und Getränke zu den führenden Gewinnern.
Der Kurs des Logistikkonzerns Kühne + Nagel stieg um 3,5 Prozent. Sowohl die UBS als auch Goldman Sachs hatten ihre Kursziele für Kühne + Nagel erhöht, Goldman bekräftigte die Einstufung "Buy", die UBS blieb bei "Neutral". Nach einer Kurszielerhöhung durch Jefferies verteuerten sich Richemont um 4 Prozent.
Konjunkturzykliker zeigten sich uneinheitlich. Während Amrize, Geberit und Sika um bis zu 3,2 Prozent zulegten, blieben ABB (+0,6%) und Holcim (-1,6%) hinter dem Markt zurück. Die Analysten von Jefferies hatten zwar ihr Kursziel für Holcim geringfügig erhöht, trauen der Aktie aktuell aber nicht viel Potenzial zu und blieben daher bei der Empfehlung "Hold".
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richemont
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.06.26
|SLI aktuell: Anleger lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
24.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|94,30
|0,83%
|Amrize
|48,84
|1,56%
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|20,00
|0,50%
|Geberit AG (N)
|587,20
|0,17%
|Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
|73,00
|-0,68%
|Givaudan AG
|3 675,00
|-0,41%
|Holcim AG
|82,20
|1,81%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,20
|3,55%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|90,40
|0,67%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,06
|0,55%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|136,00
|0,74%
|Novartis AG
|135,98
|0,98%
|Richemont
|202,00
|0,70%
|Sika AG
|180,90
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.