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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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24.06.2026 17:53:40

Aktien Schweiz fest - SMI auf Rekordhoch

DOW JONES--Deutlich im Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Mittwoch beendet. Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 14.118 Punkte. Bei 14.142 Punkten erreichte der Leitindex im Verlauf seinen bisher höchsten Stand. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,98 (zuvor: 21,11) Millionen Aktien.

Unterstützung kam von weiter nachgebenden Ölpreisen. Ursächlich war ein Social-Media-Betrag des US-Präsidenten: Trump schrieb, der Iran habe den USA mitgeteilt, dass er keine Gebühren von Schiffen verlangen werde, die die Straße von Hormus befahren. Positiv wurde auch der deutsche Ifo-Index aufgenommen, der im Juni etwas besser als im Mai und etwas höher als erwartet ausgefallen war. Einen weiteren Schub erhielt der Markt am Nachmittag von der Wall Street, die einen Teil ihrer Verluste vom Dienstag wettmachte.

Erneut waren es die defensiven Schwergewichte, die dem Markt Auftrieb gaben. Die beiden Pharmawerte Novartis und Roche rückten um 0,8 und 2,1 Prozent vor. Die Nestle-Aktie gewann 3,3 Prozent. Die ebenfalls als defensiv geltende Aktie des Duft- und Aromenherstellers Givaudan verteuerte sich um 4,4 Prozent. Europaweit gehörte der Sektor Lebensmittel und Getränke zu den führenden Gewinnern.

Der Kurs des Logistikkonzerns Kühne + Nagel stieg um 3,5 Prozent. Sowohl die UBS als auch Goldman Sachs hatten ihre Kursziele für Kühne + Nagel erhöht, Goldman bekräftigte die Einstufung "Buy", die UBS blieb bei "Neutral". Nach einer Kurszielerhöhung durch Jefferies verteuerten sich Richemont um 4 Prozent.

Konjunkturzykliker zeigten sich uneinheitlich. Während Amrize, Geberit und Sika um bis zu 3,2 Prozent zulegten, blieben ABB (+0,6%) und Holcim (-1,6%) hinter dem Markt zurück. Die Analysten von Jefferies hatten zwar ihr Kursziel für Holcim geringfügig erhöht, trauen der Aktie aktuell aber nicht viel Potenzial zu und blieben daher bei der Empfehlung "Hold".

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)

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ABB (Asea Brown Boveri) 94,30 0,83% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 48,84 1,56% Amrize
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 20,00 0,50% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Geberit AG (N) 587,20 0,17% Geberit AG (N)
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 73,00 -0,68% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Givaudan AG 3 675,00 -0,41% Givaudan AG
Holcim AG 82,20 1,81% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 213,20 3,55% Kühne + Nagel International AG (KN)
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Novartis AG 135,98 0,98% Novartis AG
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