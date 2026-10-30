Aktien Schweiz fester - Defensive Index-Schwergewichte gesucht

DOW JONES--Entgegen der schwachen Tendenz in Europa hat der schweizerische Aktienmarkt zum Wochenausklang mit einem leichten Plus geschlossen. Gestützt wurde das Sentiment dabei von den drei defensiven Index-Schwergewichten Roche, Nestle und Novartis, die um bis zu 2,3 Prozent zulegten. Vor allem kräftige Abgaben bei Technologiewerten setzten die europäischen Aktienmärkte unter Druck.

So brach die Intel-Aktie an der Wall Street um nach einem schwachen Ausblick um knapp 30 Prozent ein. Für das Amazon-Papier ging es ebenfalls nach unten. Bei Amazon verlangsamte sich das Wachstum der Werbeeinnahmen im dritten Quartal auf 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Geschäft sei ein wesentlicher Gewinnbringer für Amazon, so die Analysten von Bernstein. Das Verfehlen der Erwartungen werfe Fragen auf, ob die KI das Verbraucherverhalten verändere. Die Geschäftszahlen der Technologie-Konzerne lösten neue Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms aus.

Der SMI verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 14.811 Punkte.

Unternehmensnachrichten waren zum Wochenausklang dünn gesät. Die Aktien von Julius Bär reduzierten sich um 1,0 Prozent. Das Unternehmen will am 2. November das zuvor angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im Gesamtwert von bis zu CHF 600 Millionen starten. Dieses Programm soll, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen, innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, wie die Schweizer Bank mitteilte.

Die Sandoz-Aktie (-1,2%) gab einen Teil ihrer deutlichen Vortagesgewinne wieder ab und zeigte sich damit weiter volatil. Die Aktie des Generikaherstellers war unter Druck geraten, nachdem dieser seine Umsatzprognose leicht eingegrenzt hatte. Nach einem genaueren Blick auf die Zahlen hätten sich Anleger am Donnerstag dann aber wieder mehr auf das erhöhte Margenziel konzentriert, hieß es.

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October 30, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)