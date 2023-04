Aktien Schweiz fester - Defensive Werte und Versicherer gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Kursgewinnen hat sich der schweizerische Aktienmarkt in das lange Wochenende verabschiedet. Neue enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA konnten dem breiten Markt nichts anhaben. Nach den schwachen Daten zu den offenen Stellen in den USA am Dienstag und dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP am Mittwoch hatte am Donnerstag die Zahl der Erstanträge unterstrichen, dass sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt eintrübt. Damit sinken auch die Erwartungen an den offiziellen Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministeriums, der am Freitag veröffentlicht wird. Darauf reagieren können die Anleger in der Schweiz allerdings erst am Dienstag, denn am Karfreitag und am Ostermontag ruht der Börsenhandel hierzulande.

Am Donnerstag machten Anleger erst einmal einen Bogen um Konjunkturzykliker, dafür griffen sie bei defensiven Werten umso entschlossener zu.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 11.230 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,1 (zuvor: 35,62) Millionen Aktien.

Unter den Zyklikern verbilligten sich ABB um 0,6 Prozent, Geberit um 0,2 Prozent und Sika um 1,7 Prozent. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont fielen um 2,4 Prozent.

Die defensiven Schwergewichte Nestle (+0,8%), Novartis (+1,0%) und Roche (+2,7%) trugen den SMI. Schützenhilfe kam aus dem Pharmasektor ferner von Alcon (+2,1%) und Lonza (+1,9%). Die ebenfalls als defensiv geltenden Givaudan gewannen 1,7 Prozent, Swisscom rückten um 1,1 Prozent vor.

Deutliche Kursgewinne verbuchten ferner die Versicherer, allen voran Swiss Life (+4,1%). Die Analysten von Berenberg hatten das Kursziel für die Aktie deutlich erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Die Aktien der UBS erholten sich am Tag nach der Hauptversammlung um 1,1 Prozent. Die Titel werden erst am kommenden Mittwoch ex Dividende gehandelt. Credit Suisse stiegen um 0,7 Prozent.

