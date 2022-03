Aktien Schweiz fester - Finanzwerte mit steigenden Renditen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Angetrieben von den Kursgewinnen bei den Banken- und Versicherungswerten hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel mit leichten Aufschlägen beendet. Der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, hatte am Vorabend die Bereitschaft unterstrichen, bei stärkerer Inflation auch mehrfach größere Zinsschritte als 25 Basispunkte vorzunehmen. Dies trieb in der Folge die Renditen kräftig in die Höhe, was bei den Finanzwerten für deutliche Gewinne sorgte.

Die Banken- und Versicherungswerte führten die Gewinnerlisten in Europa an. In der Schweiz ging es für die Aktien von UBS, Swiss Re, Credit Suisse und Swiss Life zwischen 0,7 und 2,2 Prozent nach oben.

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 12.203 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,85 (zuvor: 32,65) Millionen Aktien.

Laut dem Vermögensverwalter Blackrock lassen die steigenden Kurse an den Börsen darauf schließen, dass eine Mehrheit der Kapitalmarktteilnehmer eine drastische Wirtschaftsabschwächung als wenig wahrscheinlich erachtet und Teile des Marktes eine diplomatische Lösung in der Ukraine zumindest für gut möglich halten.

Erholt von den Vortagesabgaben zeigten sich die Luxusgüter-Titel Richemont und Swatch, die 2,0 bzw. 0,7 Prozent gewannen. Die Schweiz hat sich den jüngsten EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges angeschlossen und verbietet den Export von Luxusgütern in das Land.

Dagegen verlor die Novartis-Aktie 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern hat wegen der Sanktionen gegen Russland Investitionen und Werbemaßnahmen in dem Land gestoppt. Außerdem seien neue klinische Medikamentenstudien und die Rekrutierung neuer Teilnehmer an bestehenden Studien ausgesetzt worden. Novartis werde jedoch weiterhin Zugang zu Arzneimitteln gewährleisten. An die Ukraine und deren Grenzregionen spende der Konzern Antibiotika, Schmerzmittel und andere Medikamente, teilte er weiter mit.

