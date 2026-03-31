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WKN: 916843 / ISIN: US8710131082

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31.03.2026 17:55:41

Aktien Schweiz fester - Hoffnung auf Ende des Nahost-Kriegs stützt

DOW JONES--Spekulationen auf ein baldiges Ende des Kriegs im Nahen Osten haben dem schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. US-Präsident Donald Trump und seine Berater seien in den vergangenen Tagen zu der Einschätzung gelangt, dass eine Mission zur Freigabe der Seestraße von Hormus den Krieg über das vom Weißen Haus gesetzte Ziel von vier bis sechs Wochen hinaus verlängere, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungsbeamte. Die US-Börsen starteten mit deutlichen Gewinnen in den Handel. Allerdings legten auch die Ölpreise weiter zu, da die Öffnung der Straße von Hormus für Trump offenbar keine Priorität mehr hat.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.777 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,11 (zuvor: 19,33) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der schweizerische Leitindex von den Aktien der UBS. Diese verbesserten sich um rund 4 Prozent, getragen von der Aussicht auf weniger strenge Kapitalanforderungen als ursprünglich geplant.

Unterstützung erhielt der SMI auch von den Pharmaschwergewichten Novartis (+0,9%) und Roche (+0,2%). Die am Montag gefragte Nestle-Aktie (+0,4%) blieb hinter dem Markt zurück. Mit Givaudan (-0,7%) und Swisscom (-0,8%) waren zwei weitere defensive Titel nicht gefragt.

In der zweiten Reihe sprangen Docmorris um 12,7 Prozent nach oben. Die Analysten des Bankhauses Metzler sehen Online-Apotheken als potenzielle Nutznießer der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 11:56 ET (15:56 GMT)

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Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 58,00 0,00% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Givaudan AG 2 949,00 0,44% Givaudan AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 85,60 0,71% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 85,25 0,76% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 132,35 1,11% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 132,00 0,76% Novartis AG (Spons. ADRS)
Swisscom AG 728,00 -0,34% Swisscom AG
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UBS 33,72 5,54% UBS

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