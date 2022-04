Aktien Schweiz fester - Holcim gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt in das lange Wochenende verabschiedet. An Karfreitag und Ostermontag bleibt die Börse geschlossen; der Handel wird am Dienstag wieder aufgenommen. Stützend wirkten positive Vorgaben aus den USA. Dort hatten am Vortag die Kurse kräftig zugelegt, trotz überraschend stark gestiegener Erzeugerpreise. Beobachter sprachen von Optimismus, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

Das Festhalten der Europäischen Zentralbank (EZB) an ihrem geldpolitischen Kurs setzte am Aktienmarkt keine Akzente, auch wenn der Franken in Reaktion darauf zum Euro zulegte. Auch der kleine Verfalltermin brachte keine Bewegung in den Markt.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.475 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,48 (zuvor: 31,38) Millionen Aktien.

Ein möglicher Beteiligungsverkauf in Indien verhalf Holcim zu einem Plus von 3,5 Prozent. Laut einem Pressebericht könnte sich der Zementhersteller von seinem Anteil an Ambuja Cements trennen. Dieser sei aktuell 5,68 Milliarden Franken wert, so die Analysten von Stifel.

Gute Zahlen des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes trieben Richemont um 3,4 Prozent nach oben. Swatch verbesserten sich um 3,2 Prozent.

Banken und Versicherungen profitierten von den wieder etwas gestiegenen Marktzinsen. Die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS stiegen um 1,0 und 0,3 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich legten um bis zu 2,1 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2022 11:46 ET (15:46 GMT)