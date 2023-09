Aktien Schweiz fester nach taubenhafter EZB

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 11.098 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verbuchten 19 Kursgewinne. Einziger Verlierer war die Logitech-Aktie, die nachrichtenlos um 0,3 Prozent sank. Umgesetzt wurden 17,86 (zuvor: 17,9) Millionen Aktien.

Zentrales Thema war die von taubenhaften Äußerungen begleitete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 25 Basispunkte. Es könnte die letzte im aktuellen Zinserhöhungszyklus gewesen sein, vermutete Michael Heise, Chefökonom bei HQ Trust. Denn es sei zu erwarten, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten schwach bleiben werde und die Arbeitsmärkte in der Währungsunion auf die bisherigen Zinssteigerungen mit geringerem Beschäftigungsaufbau reagieren würden.

Aus Marktsicht durchwachsene Wirtschaftsdaten aus den USA wurden derweil von der taubenhaft aufgenommenen geldpolitischen Entscheidung der EZB überlagert. Zum einen sind die US-Erzeugerpreise im August deutlich stärker als erwartet gestiegen, zum anderen hat sich der US-Einzelhandelsumsatz im August deutlich stärker als erwartet entwickelt, was für die Stärke der US-Wirtschaft spricht, und damit möglicherweise auf die Notwendigkeit die restriktive Geldpolitik in den USA beizubehalten.

Der Euro wertete nach den EZB-Aussagen auf breiter Front ab. Der Franken legte im Gegenzug um 0,5 Prozent zur Gemeinschaftswährung zu.

Unter den Einzelwerten an der Börse ragten Kühne & Nagel mit einem Plus von 2,7 Prozent heraus. Sie machten damit die Verluste vom Vortag mehr als wett, die sie in Reaktion auf die Nachricht verbucht hatten, dass der Investor Klaus-Michael Kühne ein Gegengebot zur Offerte der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) für die Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) prüft.

Ansonsten zogen sich die Gewinne durch alle Sektoren, wobei defensive Titel wie das Schwergewicht Nestle (+0,6%) oder Swisscom (+0,1%) etwas zurückblieben.

Auf lebhafte Nachfrage trafen Richemont (+1,7%), Novartis (+1,6%) und Geberit (+1,1%). Swiss Life verbesserten sich um 1,4 Prozent. Der Versicherer hatte in der vergangenen Woche bei der Vorlage von Halbjahrszahlen einen Aktienrückkauf angekündigt, der Anfang Oktober beginnen soll. Die beiden anderen Versicherer im SMI, Swiss Re (+1,4%) und Zurich (+1,2%) verbuchten ebenfalls Kursgewinne.

