Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.09.2026 17:49:41

Aktien Schweiz fester - US-Notenbank mit erwarteter Zinserhöhung

DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Die US-Notenbank hatte am Vortag wie mehrheitlich erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht. Die Fed hob die Zinsen damit zum ersten Mal seit drei Jahren an. Die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh wurden als ein Zeichen für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr interpretiert, und einige Analysten meinten, dass die Fed das Vertrauen des Marktes in ihr Engagement zur Bekämpfung der erhöhten Inflation gestärkt hat. Zudem erfolgte der Beschluss diesmal einstimmig.

Positiv wirkten auch die weiter fallenden Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent notierte nur noch knapp über der Marke von 103 Dollar. Hier stützte weiterhin die Aussicht auf eine schneller als erwartet erfolgende Instandsetzung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien. Zudem kamen am US-Anleihemarkt die Renditen zurück. Die zehnjährige Rendite entfernte sich damit wieder etwas deutlicher von der 5-Prozent-Marke.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.947 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,45 (zuvor: 25,42) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von Richemont und Swatch um 0,5 bzw. 1,5 Prozent nach oben. Im August erhöhten sich die Exporte von Schweizer Uhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Im Juli hatten sie mit einem Plus von 9,6 Prozent aber etwas stärker zugelegt. Trotz des Aufschwungs reduzierten sich die monatlichen Exporte in die USA um 19 Prozent. Die Erholung der Schweizer Uhrenbranche könnte durch anhaltende Risiken gefährdet werden, so die Analysten von Bernstein. Die Nachfrage befinde sich weiter auf Kurs einer allmählichen Erholung, so das Brokerhaus. "Allerdings bestehen makroökonomische Risiken fort. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und das potenzielle Wiederauftreten von zollbedingten Störungen könnten die langsame und langwierige Erholung der Branche nach wie vor gefährden", ergänzten die Analysten.

Novartis gewannen 1,5 Prozent, obwohl der Pharma-Konzern erneut einen Studienmisserfolg hinnehmen musste. Damit steigt die Zahl der klinischen Rückschläge innerhalb der vergangenen drei Wochen auf insgesamt vier. In diesem Zeitraum hat der Kurs bereits rund 10 Prozent eingebüßt.

Für die Aktien von Rieter ging es mit einem negativen Analysten-Kommentar um 16,3 Prozent nach unten. Die UBS hat die Papiere auf "Sell" von "Neutral" abgestuft. Dagegen legten Sonova um 1,1 Prozent zu. Hier hat die Bank of America das Kursziel angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Für Helvetia Baloise ging es nach den Halbjahreszahlen um 5,3 Prozent aufwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Richemont Buy UBS AG
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 17,20 -3,37% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Helvetia Baloise Holding AG 232,40 -2,02% Helvetia Baloise Holding AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 123,00 0,82% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 123,18 0,51% Novartis AG
Richemont 179,05 -0,89% Richemont
Rieter AG (N) 2,50 -4,41% Rieter AG (N)
Sonova AG 247,30 -0,24% Sonova AG
Swatch (I) 186,85 0,21% Swatch (I)
The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh 9,00 1,12% The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen