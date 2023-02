Aktien Schweiz fester - Zur Rose mit Kurssprung

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Dabei zogen vor allem die Gewinne der defensiven Index-Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle den SMI nach oben. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht belastete dagegen nicht. Hier ist die Zahl der Beschäftigten im Januar um 517.000 gestiegen, während die Prognose lediglich bei 187.000 gelegen hatte. Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,4 Prozent, die Erwartung lag bei 3,6 Prozent.

Für Anleger ist der extrem positive US-Arbeitsmarktbericht sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite nach Einschätzung von QC Partners eine eher schlechte Nachricht. Er habe die kühnsten Erwartungen übertroffen. Das geplante Abbremsen der US-Wirtschaft sei der Fed bislang kaum gelungen. Nach dem heutigen Arbeitsmarktbericht dürfte endgültig klar sein, warum die Fed weiterhin von anstehenden Zinserhöhungen im Plural spreche.

Der SMI verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 11.349 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,88 (zuvor: 65,45) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen Zur Rose im Fokus, die um 30,4 Prozent nach oben sprangen. Zur Eröffnung hatte das Plus sogar über 90 Prozent betragen. Händler sprachen von panischen Short-Eindeckungen, nachdem die Aktie der Schweizer Online-Apotheke als klarer "Underperformer" gegenüber Shop Apotheke gehandelt wurde. Nun teilte Zur Rose aber mit, das Geschäft in der Schweiz für 360 Millionen Franken an Migros zu verkaufen, was mehr als dem halben Jahresumsatz entspricht. Dies spült das Geld in die Kasse, mit dem sich Zur Rose für die Einführung des E-Rezepts in Deutschland und die Digitalisierung im Gesundheitswesen positioniert. Damit treten die Schweizer massiv stärker in Wettbewerb zu Shop Apotheke. Die Analysten von Jefferies sprechen von einer Neubewertung der Aktie.

Im SMI gewannen die Aktien von Roche, Novartis und Nestle bis zu 3,1 Prozent. Auch für die Aktie von ABB ging es mit 2,6 Prozent deutlicher nach oben. Hier sprachen Teilnehmer von einer Erholung von den deutlichen Abgaben am Vortag, als die Papiere nach den Quartalszahlen und einem positiven Ausblick 2,8 Prozent verloren hatten. Für die Aktie von Bystronic ging es nach Geschäftszahlen um 0,3 Prozent nach unten.

