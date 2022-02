Aktien Schweiz freundlich - Anleger warten in Ukraine-Krise ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas erholt von den Vortagesverlusten hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Die jüngste Zuspitzung der Ukraine-Krise belastete vorerst nicht weiter. Die Anleger wollten vielmehr erst einmal abwarten, welche Sanktionen konkret gegen Russland verhängt würden, hieß es aus dem Handel. Der Handel mit Russland sei vergleichsweise klein, die Importe beschränkten sich fast ausschließlich auf Energie und andere Rohstoffe. "Insofern sollte die Wirkung nicht überbewertet werden, auch wenn die steigenden Öl- und Gaspreise die Inflationsraten noch einmal nach oben treiben", so der Händler.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.959 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Swiss-Life-Aktie. Umgesetzt wurden 46,73 (zuvor: 37,32) Millionen Aktien.

Dabei ließ sich kein einheitliches Muster feststellen. Unter den Kursgewinnern fanden sich Konjunkturzykliker wie ABB (+0,6%), Geberit (+0,8%) und Sika (+2,2%). Gekauft wurden aber auch die als defensiv geltenden Givaudan (+1,5%) und Swisscom (+0,3%).

Logitech, am Montag einer von nur zwei Gewinnern im SMI, gewannen nun weitere 0,4 Prozent. Indexschwergewicht Nestle, aufgrund seines defensiven Charakters am Montag ebenfalls gesucht, zeigte sich behauptet.

Erholungsansätze in Credit Suisse verpufften, die Titel schlossen 0,3 Prozent niedriger. Sie hatten am Montag gut 3 Prozent abgegeben, nachdem verschiedenen Medien Daten zu Kunden der Bank zugespielt worden waren. Darunter befänden sich auch einige problematische Kunden wie Autokraten und Kriminelle. Die Bank wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme "entschieden zurück".

Nachrichten zu einzelnen Unternehmen waren derweil rar. Unter den Nebenwerten gewannen PSP Swiss Properties 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht und eine höhere Dividende angekündigt hatte.

