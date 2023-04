Aktien Schweiz freundlich - Defensive Aktien favorisiert

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag im Einklang mit den Nachbarbörsen in Europa freundlich ins Wochenende verabschiedet. Nachdem es zunächst nach einer Seitwärtsbewegung ausgesehen hatte, sorgten am Nachmittag besser als gedacht ausgefallene Einkaufsmanagerdaten aus den USA für Auftrieb, weil sie die jüngst bremsenden Rezessionssorgen in den Hintergrund drängten.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.461 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,04 (Donnerstag: 34,82) Millionen Aktien. An der Spitze im SMI rangierten dennoch zumeist Aktien von Unternehmen, die als eher weniger konjunkturabhängig gelten. Das dürfte darauf hindeuten, dass viele Anleger weiter vorsichtig bleiben. Alcon gewannen 2,1 Prozent, gefolgt von den defensiven Schwergewichten Nestle (+1,4%) und Roche (+1,2%). Novartis verteuerten sich um 0,9 Prozent, Swisscom gingen 0,3 Prozent höher aus dem Tag.

Für wenig Bewegung der Aktie sorgten Quartalszahlen und Ausblick von Holcim (-0,3%). Der Zementhersteller hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognose angehoben und rechnet nun mit mehr als 6 Prozent organischem Umsatzwachstum, nachdem bislang 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Die Analysten von Stifel monierten, dass das Unternehmen keine Angaben zu den Auswirkungen von Preisen, Kosten und Volumen gemacht habe. Es sei damit schwierig, die Treiber des bereinigten organischen Wachstums zu benennen.

BB Biotech gingen ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen 2,8 Prozent schwächer aus dem Handel. Das Unternehmen selbst sprach von einem verhaltenen Quartal. Ex Dividende wurden die Papiere von Georg Fischer (-1,5%) und Bucher (-4,0%) gehandelt. Bereinigt um die Dividendenabschläge legten beide Aktien zu.

